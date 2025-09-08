Trakya Üniversitesi'nde 261 Hekim Adayı Beyaz Önlük Giydi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 261 hekim adayı Balkan Kongre Merkezi'nde beyaz önlüklerini giydi; Rektör Hatipler yapay zekayı 'dijital stetoskop' olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:04
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan hekim adayları, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni" ile mesleğe ilk adımlarını attı. Törene katılan öğrenci, akademisyen ve aileler duygulu anlar yaşadı.

Törende 261 hekim adayı beyaz önlüklerini giyerken, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler konuşma yaptı ve teknolojinin tıpta artan rolüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Hatipler bilimde yapay zekanın öne çıktığını belirterek şunları kaydetti: "Yapay zeka hekimliğin kaybettiği en değerli şeyi yani zamanı hekime geri vermek için çok büyük bir fırsat yaratacaktır. Şöyle düşünün bir hastanın tüm tahlil sonuçlarını geçmiş raporlarını ve genetik verilerini saniyeler içinde analiz edip size olası teşhisleri ve tedavi seçeneklerini sunan bir asistanınız var. Bu yüzden yapay zekayı bir rakip görmekten ziyade dijital bir stetoskop olarak, en akıllı ve en yorulmaz bir asistan olarak görmelisiniz."

Hatipler, hekim adayı öğrencilerin yapay zekayı bir asistan olarak kullanmalarının mesleki yetkinliklerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuşmasında ayrıca İngilizlerin İstanbul'u işgaline direnen tıbbiyelilerin sembol ismi Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın vatan sevgisinden örnekler veren Hatipler, günümüzde fiilen savaşların yerini alan teknoloji, bilgi ve veri savaşlarında geçmişten daha güçlü olduklarını ifade etti.

"Sizden beklenen Tıbbiyeli Hikmet'in o sarsılmaz vatan sevgisi, boyun eğmez cesareti ve yüksek ahlakıyla günümüzün bu güçlü araçlarını insanlığın ve yüce milletimizin iyiliği sağlığı ve refahı için kullanmanızdır." diyen Hatipler, fakülteye birincilikle yerleşen Hasan Barkın Nayir'e beyaz önlüğünü giydirdi.

Törende ayrıca Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Ahmet Muzaffer Demir, Eylem Bayır ve Mustafa Tan ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve veli hazır bulundu.

Öte yandan törende salonda fenalaşan iki öğrenciye tıp fakültesi öğretim üyeleri müdahale etti ve öğrenciler sağlık ekiplerince kontrole alındı.

