Transavia Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na Uçuşlarına Başladı!

Transavia Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na Uçuş Başlattı

Air France ve Hollanda Kraliyet Hava Yolu şirketi KLM'nin ortak kuruluşu Transavia Hava Yolları, Fransa'nın Bordo şehrinden İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Transavia Hava Yolları'nın Bordo'dan İstanbul Havalimanı'na haftada iki kez sefer düzenleyeceğini belirtti.

Açıklamada, "İGA, Transavia Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarını genişlettiğini ve 2024-2025 yıllarında Fransa'dan yeni rotalar sunacağını duyurmaktan mutluluk duymaktadır. Transavia'nın yeni rotaları için bizi takip etmeye devam edin." ifadesine yer verildi.