TRT 1'in Yeni Dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul' İlk Bölümüyle Ekranlarda

TRT 1'in 'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi Start Aldı

TRT 1'in yeni dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul', ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, iki üniversite öğrencisinin İstanbul'daki haksızlıklara karşı mücadelesini konu alıyor. İlk bölüm, Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen özel bir etkinlikle izleyenlerle paylaşıldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Açıklamalar

Etkinliğe katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin 1990'lı yılların atmosferini ekranlara taşıyacağını vurgulayarak, "Bu dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, asayiş sorunları ve güvenlik kaygıları, seyircilerimizin o dönemle ilgili toplumsal hafızalarını yeniden canlandıracak" dedi.

Dizi Kadrosu ve Temaları

Dizide başrol karakterlerinden Ali'yi Cihangir Ceyhan, Seher'i ise Alina Boz canlandırıyor. Sobacı, Ali'nin haksızlıklara karşı mücadele eden bir karakter olduğunu belirterek, "Kendisi modern zamanların Köroğlu hikayesini anlatacak. Seyirciler, adaletsizliklere karşı omuz omuza verdiklerini izleyecek" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların Yorumları

Başrol oyuncusu Cihangir Ceyhan, dizinin usta oyuncularla geçirdiği sürecin kendisi için öğretici olduğunu aktarırken, Alina Boz senaryonun derinliğinden etkilendiğini ve izleyicinin bu naifliği hissedeceğini söyledi. Şebnem Dönmez ise izleyicinin ilgisinin ne olacağını hayal ettiğini, Didem Balçın ise 90’lı yılların nostaljik unsurlarının dizide yer alacağını belirtti.

Dizinin Yapım Süreci

Metin Günay ve Volkan Keskin yönetmenliğindeki dizinin senaryosu Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve Kadir İlter tarafından yazıldı. Dizi için Riva'da 50 bin metrekarelik bir alanda 1990'lı yılların İstanbul'u detaylı bir şekilde tekrar inşa edildi.

Her Cuma Gecesi Ekranda

'Bir Zamanlar İstanbul', her cuma saat 20.00'de TRT 1'de izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu dizi, hem tarihi detayları hem de aile, dostluk temasıyla boğuşan karakterleriyle dikkat çekiyor.

TRT 1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"un ilk bölüm izlemesi, özel bir programla Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi. İki üniversite öğrencisinin İstanbul'da zalimlere karşı verdiği mücadeleyi anlatan dizinin ilk bölüm izlemesinde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliği yaptı.

TRT 1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"un ilk bölüm izlemesi, özel bir programla Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi. İki üniversite öğrencisinin İstanbul'da zalimlere karşı verdiği mücadeleyi anlatan dizinin ilk bölüm izlemesinde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliği yaptı.