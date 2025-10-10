TRT Avaz Galası KKTC'de: 'Kıbrıs Mücahitleri' Belgeseli Tanıtıldı

TRT Avaz'ın 'Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma' belgeselinin galası KKTC'de yapıldı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar belgesel ve KKTC'nin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 00:28
TRT Avaz yapımı "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" adlı belgeselin galası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi. Gala, belgeselin yanı sıra KKTC temalı yapımların tanıtımına da ev sahipliği yaptı.

Gala ve gösterim

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, TRT Avaz'ın KKTC ile ilgili yapımları izleyicilere sunuldu. Belgesel, Kıbrıs'ta 1960'lı yıllardan 1974'teki Türkiye'nin Barış Harekatı'na kadar süren zorlu dönemde Kıbrıslı mücahitlerin direnişini anlattı.

Galanın ardından Türk halk müziği sanatçıları Adile Kurt Karatepe, Zafer Albayrak, Senem Akdemir ve İsmail Altunsaray ile koro sanatçıları sahne aldı.

Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve Türkiye ile KKTC'den davetliler katıldı.

Ersin Tatar'ın mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında TRT'nin güçlü sesiyle Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında yanında olduğunu hatırlattı: "TRT o dönemde iletişim imkanları bu kadar güçlü değilken, Kıbrıs Türk halkının sesini ve mücadelesini ana vatana duyurabilmiş, bütün dünyaya Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu ve verdiği kutsal mücadeleyi duyurabilmiştir."

Tatar, KKTC'ye uygulanan ambargo ve engellemelerin Türkiye'nin yardımıyla aşıldığını belirterek, "KKTC yaşamalı, yaşatılmalı ve güçlendirilmelı" ifadesini kullandı. Ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı varlığına vurgu yapan Tatar, gelecekte olası bir çözümün iki devletin işbirliği şeklinde olmasını ve Türkiye'nin garantörlüğünün ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı varlığının şart olduğunu dile getirdi.

Federasyon temelli müzakerelerin başarısızlığına da değinen Tatar, "Federasyon, Rumlarla bir ortaklıktır. Dolayısıyla gelecekte Türklerin azınlığa düşürülmesi tehlikesini içeren bir anlaşma zeminidir." sözleriyle federasyon modeline karşı çıkarak, KKTC gerçeğinin uluslararası alanda daha geniş tanıtımı gerektiğini vurguladı.

Tatar ayrıca her alanda verilen destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıs Türk halkı için önemini bir kez daha belirtti.

