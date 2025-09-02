TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi

TRT Mevlit Kandili Özel Yayın Takvimi

Hazreti Muhammed'in doğumu nedeniyle hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12. günü idrak edilen Mevlit Kandili, TRT ekran ve radyolarında hazırlanmış özel programlarla izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT 1 Yayınları

Ankara Millet Camisi'nden gerçekleştirilecek "Mevlid Gecesi Özel Programı", TRT 1'de yarın saat 21.15'te yayımlanacak.

İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin, İslam coğrafyasında tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu alan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi televizyonda ilk kez yarın saat 23.15'te TRT 1'de olacak.

"Mukaddes Emanetler" belgeseli, Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen kutsal emanetlerin tarihsel yolculuğunu ve manevi ihtişamını yarın saat 21.00'de ekrana taşıyacak.

Geleneksel mevlit müziğini öğrenmek için araştırma yapan bir öğrencinin hikayesini anlatan "Maşukun Nefesi" yarın saat 21.30'da yayınlanacak.

Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli'nin özel konuklarıyla "Tarih Söyleşileri - Mevlid ve Süleyman Çelebi" adlı programı yarın saat 23.00'te izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel

TRT Belgesel'in sevilen programı "Yolculuğun İzleri", hac ve umrenin fiziksel yolculuğun ötesinde ruhsal dönüşümünü, inanç, teslimiyet ve duaların önemini anlatacağı yeni bölümüyle yarın saat 21.00'de ekranda olacak.

TRT Müzik Yayınları

TRT Müzik'te Ömer Tuğrul İnançer'in Sümbül Efendi Camisi'nden sohbetiyle gerçekleşecek "Mevlid Kandili Özel Programı" yarın saat 22.30'da yayınlanacak.

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Doç. Dr. Mehmet Murat Yurtsever ve TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney katılımlarıyla gerçekleştirilecek "Mevlid Gecesi Özel Programı" yarın saat 18.30'da ekranda olacak.

TRT Avaz ve Diğer Kanallar

Bursa Ulu Camisi'nden gerçekleştirilecek "Mevlid Gecesi Canlı Yayını" yarın saat 20.00'de TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak.

"Efendimizin (S.A.V.) 24 Saati" programı yarın saat 14.50'de TRT Türk'te yayınlanacak.

Diğer yayınlar ise şöyle: "Vahyin İzinde" belgeseli yarın saat 20.00'de; Peygamber Efendimizin doğum günü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Mevlid Kandili Programı" canlı yayınla yarın saat 22.00'de; hayatı kronolojik anlatan "En Güzel" ise yarın saat 23.15'te ekranda olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının icra edeceği "Besteli Mevlid" programı yarın saat 23.30'da yayınlanacak.

TRT Kurdi ve Radyolar

TRT Kurdi, Mevlit Kandili özel yayını "Şeva Mewlude"'yi yarın saat 20.45'te Muş İmam Şafii Camisi'nden canlı yayınla izleyicisine aktaracak.

TRT Radyoları ise günün anlam ve önemine değinen özel içeriklerle dinleyicilerle buluşacak.

Hazırlanan zengin program akışıyla TRT, Mevlit Kandili'ni ekran ve radyo yayınlarıyla kapsamlı biçimde anacak.