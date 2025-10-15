TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu

TRT'nin 11. "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

TRT tarafından düzenlenen ve bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının ödül töreni, TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda yapıldı. Törene TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliği yaptı; İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinçci, TRT yöneticileri, sektör temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler ve yarışmacıların aileleri törende yer aldı.

Sobacı'dan vurgu: İletişimin sorumluluğu ve Gazze

Törende konuşan Sobacı, genç iletişimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve yarışmanın yalnızca projelerin değerlendirildiği bir platform olmadığını söyledi. Sobacı, iletişimin önemine dair çarpıcı ifadeler kullandı:

"Geleneksel medyanın yanı sıra dijital mecralar ve sosyal medya platformları adeta birer 'suçtan arınma makinesi' olarak kullanılıyor. Bilhassa Gazze'de yaşananlar, bu ahlaksız teşebbüslerin suçüstü yakalanışının ve defalarca ifşa oluşunun en acı tezahürleri olarak hafızalarımıza kazındı. Gazze, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla gazetecinin hayatını kaybettiği yer olarak kayda geçti. Tüm bunlar yaşanırken maalesef dünyanın önde gelen ajans ve medya şirketlerince imza atılan yalan, iftira, sansür ve manipülasyonlara hep birlikte şahitlik ettik. 7 Ekim 2023'ten itibaren tarihin en kanlı soykırımlarından birine girişen İsrail, aradan geçen zaman zarfında her türlü iletişim aracını suçlarını örtbas etmek ve başkalarını katil göstermek için kullanmaktan geri durmadı."

Sobacı ayrıca dijital mecralarda yürütülen karalama ve propaganda faaliyetlerine dikkat çekerek, bazı hesap ve oluşumlara yapılan ödemelere işaret etti ve erdemli basın emekçilerinin tehdit ve şantajlarla karşılaştığını belirtti.

Ateşkes ve Türkiye'nin rolü

Sobacı, Türkiye'nin ateşkes sürecindeki rolüne değinerek şunları söyledi:

"Nihayet geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin de yoğun ve samimi gayretleriyle bir ateşkes anlaşması imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin insanlık tarihine altın harflerle yazılacak duruşu ve sahadaki gerçeklikleri değiştiren adımları, Filistin'de, Suriye'de ve farklı coğrafyalarda zulme uğrayan kardeşlerimize umut oluyor. Uzak yakın demeden, her türlü insani krizde imdada koşan Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de ülkemizin mazlumdan, haktan ve hakikatten yana yükselttiği bu sesin 7 kıtada yankılanması için var gücümüzle çalışıyor, sahip olduğumuz tüm iletişim kabiliyetini bunun için seferber ediyoruz."

Gençlere çağrı: Şahsiyetli iletişimcilere ihtiyaç var

Sobacı gençlere seslenerek, onların yeni fikirlerinin önemine vurgu yaptı:

"Sizler, hayalleriniz, onları gerçekleştirme tutkunuz, yeni ve farklı yaklaşımlarınızla yarınlara çok daha umutlu bakmamızı sağlıyorsunuz."

Konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Zira insanlığın ve dünyanın durup bir nefes almaya, yenilenmeye ve insan odaklı bir değişime her zamankinden çok daha fazla gereksinim duyduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bilhassa Gazze'deki soykırım ve diğer birçok mesele göstermiştir ki çağımızda iletişim alanında nitelikli ve vicdanlı insan kaynağına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bizleri kuşatan tüm hayasızca akınlar karşısında hakikatin izlerini takip edecek, doğru ve haklının yolunda sağlam adımlarla yürüyecek geleceğin iletişimcilerine ihtiyacımız var. Tarihimizi, kültürümüzü, değerler setimizi dünyaya anlatacak, ülkemizin sesi, soluğu olacak, duruşu net, perspektifi sağlam, değerlerine sadık, temsil bilinci yüksek, şahsiyetli genç iletişimcilere ihtiyacımız var."

Başvuru ve ödül istatistikleri

TRT tarafından 2015'ten bu yana düzenlenen yarışmaya bu yıl 139 üniversiteden 2.431 öğrenci, toplam 2.312 eserle başvurdu. Yarışmada 12 farklı kategoride 48 ödül sahiplerine verildi. Ödüller TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinçci ile sektörün önde gelen isimleri tarafından takdim edildi.

Kategorilere göre ödül alanlar

Belgesel Film

1 - "İsmimi Yaz" Begüm Aksoy - Ege Üniversitesi

2 - "Rana" Ertürk Arda Aslankaya - Anadolu Üniversitesi

3 - "Gün Hep Gece" Melisa Yıldız - Karabük Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Dağ Çocukları" Guliza Abdykamilova - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Video İçerik

1 - "Uyarlamalar - Fight Club" Mehmet Sucu - Çukurova Üniversitesi

2 - "Bu Çocuk Neden Böyle Oldu?" Oktay Yıldırım - Erciyes Üniversitesi

3 - "Boğazın Avcıları" Mücahit Doruk, Erva Kaya - Kocaeli Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Bir Fincan Çin Çayı" Selin Aktaş - Ankara Üniversitesi

Kısa Film

1 - "Altın Balık" Aycamal Mırbek Kızı - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2 - "Alkış (Saqfa)" Omar Mohammad Attallah Saleh - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

3 - "Cüda." Ahmet Şerafettin Kavurmacı - Yıldız Teknik Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Babasının Kızı" Ainuska Asanbekova - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Animasyon Film

1 - "Kukla (Puppet)" Ceren Su Terzi, Emine Öktem - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2 - "Uç Gitsin! (Wing It!)" Başak Bali, Deniz Tunçdibek - Dokuz Eylül Üniversitesi

3 - "Bağ (Bond)" Helin Coşar - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Sen Gelirsin Diye" Seyit Serkan Demir - Selçuk Üniversitesi

Video Haber

1 - "Tengirek Kalçın" Nuh Yusuf Ünal - Selçuk Üniversitesi

2 - "Derin Arayış: Mağara Dalgıçları" Sena Yılmaz - Düzce Üniversitesi

3 - "Sporda Kadın Eli" Burhan Yalkızımı, Betül Türkmen, Aleyna Nalbant - Süleyman Demirel Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Ön Yargıları Sollayıp Geçti" Sudenur Dumlu - Hitit Üniversitesi

İnternet Haberi

1 - "Kubbesi Gökyüzü Olan Sinemalar" Berke Duran - İstanbul Üniversitesi

2 - "Kalemimden Dökülen Savaş" Burak Karaytu - Selçuk Üniversitesi

3 - "Bu Haberi Yapay Zeka Yazmadı!" Elif Kın, Beyzanur Yurttutan, Sude Topuz - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Instagram Falından 'Panel' Çıktı" Meryem Aydın - Üsküdar Üniversitesi

Podcast

1 - "Belgesel Tadında" Muhammet Ergön, İlknur Kulbak - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

2 - "Gizli Günlükler" Ecem İpek Dağ - Ankara Bilim Üniversitesi

3 - "Geç mi Kaldım?" Nursena Esiringü, Ece Sorhan, Melih Kurnaz - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Farklı Kadraj" Eylül Özipek, Onur Kavalcıoğlu - Anadolu Üniversitesi

Dijital İçerik Yönetimi

1 - "M2 Medya" Melike Yıldız Çölcü, Merve Üçok - Üsküdar Üniversitesi

2 - "Bir Çocuk Sordu" Taha Demirci, Bahar Mutaf, Melda Zeynep Sarı - Üsküdar Üniversitesi

3 - "Rastgel" Selman Aydoğan, Recep Aydoğan - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Trabzon'da Kadın Olmak" Sude Lermioğlu - Üsküdar Üniversitesi

İletişim Kampanyası

1 - Kemo: Umuda Açılan Macera Kapıları Ayşe Akkoyun - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2 - Balonu Patlat! Furkan Kaya - İstanbul Üniversitesi

3 - Dijital ile Güçlenen Kadınlar Şeyma Dürdane Özsoy, Sezin Cörüt, Ebru Güzel - Yeditepe Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - 7180 Net Anla Çağdaş Uslu - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Radyo Programı

1 - "Küçük Yaş Büyük Savaş" Serhat Öztürk, Eyüp Han Yavuz - Selçuk Üniversitesi

2 - "Göçün Ardında" Seyit Serkan Demir - Selçuk Üniversitesi

3 - "Bir Hikayemiz Var" Emir Kaan Demircan - Çukurova Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "O İnsanlar O Anılar" Selen Aydın, Elina Şahin - Çukurova Üniversitesi

Canlı Yayın Sunumu

1 - "Kadim Yerleşim" Ahmet Yardım - Selçuk Üniversitesi

2 - "Gündemin Nabzı" Merve Sümer - Selçuk Üniversitesi

3 - "Kültürlerarası" Merve Kahraman - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Eğitim Bülteni" Beyzanur Şık - Selçuk Üniversitesi

Radyo Drama

1 - "Yersubat: Gök Yarılması" Gonca Nur Yorgun - Anadolu Üniversitesi

2 - "Sıfırdan Bire" Hasan Alp Hancı - Selçuk Üniversitesi

3 - "Mercimek Çorbası" Kevser Canbaş, Habbabe Canbaş - Kayseri Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Kocamış ve Suni" Oktay Yıldırım, Mustafa Yakup Kurnaz - Erciyes Üniversitesi

Not: Yarışma sonuçları ve ödül alan eser listesi TRT tarafından açıklandığı şekliyle korunmuştur.

