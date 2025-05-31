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TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Filistin Mesajı: 'Soykırımı Anlatmaktan Vazgeçmeyeceğiz'

TRT Genel Müdürü Sobacı, 'Filistin için Sessiz Kalma' programında Gazze'deki soykırıma dikkat çekti ve medyanın sorumluluğuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 20:03
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Filistin Mesajı: 'Soykırımı Anlatmaktan Vazgeçmeyeceğiz'

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen ve Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' canlı yayın programına katıldı. Sobacı, canlı yayında Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatmaktan geri durmayacaklarını belirtti.

Sobacı katıldığı programda, Filistin meselesi ve Gazze'de gerçekleşen soykırıma dikkat çekerek, "Tüm engellemelere, tacizlere, fiziki ve sözlü saldırılara rağmen buradayız. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medyası olarak bizim sorumluluğumuzdur," dedi.

Yayın moderatörlüğünü üstlenen CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ile birlikte konuşan Sobacı, Gazze'deki durumun bir soykırım olduğunu vurguladı ve devamında şu ifadeleri kullandı: "Bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller, gazeteciler katlediliyor. Savaşın bile bir hukuku vardır, fakat soykırımcı İsrail bu savaşı bile hiçe sayıyor."

Sobacı, uluslararası topluma seslenerek, "Bu kayıpların birer rakam olmadığını, arkasında gerçek hayatlar olduğunu anlamalıyız. Medyanın bu konudaki rolü oldukça önemlidir," açıklamasında bulundu.

Sahada Cansiparane Mücadele

Gazetecilerin sahadaki koşullarını ele alan Sobacı, "O ortamda çalışan gazetecilerin durumu çok zor; ölümle burun buruna mesleklerini icra ediyorlar," ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda, sahada gerçeklerin peşinden koşan gazetecilerin mücadelesine destek vereceklerini belirtti.

Sobacı, insan hakları savunucularının soykırım karşısındaki durumu hakkında, "Kendi menfaatleri zedelenince evrensel değerleri hiçe sayabiliyorlar. Batı dünyası, Gazze'deki duruma karşı duyarsız kalmakta," dedi.

Türkiye'nin uluslararası medya arenasındaki rolüyle ilgili de konuşan Sobacı, "Medya olarak işgalci İsrail'in fail olduğunu açıkça belirtmek en önemli görevimizdir," dedi. Türkiye'deki medya kuruluşlarının, bu konuda cesaretle duruş sergilediğini vurguladı.

Sobacı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası sahnede güçlü bir duruş sergilediğini ve bu tarihteki rolüyle medyadaki bilinçlendirme çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, uluslararası haberci kanalları olarak tanınan TRT World ve TRT Arabi ile, sıcak gelişmeleri ve Gazze'deki durumu tüm dünyaya aktarma görevini üstlendiklerini ifade etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in...

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda saat 12.00'de başlayan ve 24 saat sürecek "Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayın programına katıldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in...

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda saat 12.00'de başlayan ve 24 saat sürecek "Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayın programına katıldı.

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