TRT, Kadir Gecesi'nde Özel Yayınlarla İzleyicileri Buluşturuyor

TRT, Kadir Gecesi'nde İzleyicilere Özel Programlar Sunuyor

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı""Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın finali yarın saat 20.10'da yayınlanacak.

Özel Yayınlar ve Programlar

Final, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ardından saat 23.30'da "Vefa Sultan" dizisi izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, TRT Haber, gün boyu canlı bağlantılar, özel haberler ve farklı içeriklerle Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini ekranlara taşıyacak.

TRT 2 ve Diğer Kanallarda Karşılaşacak Başka Programlar

TRT 2'de yarın saat 21.00'de "Seyr-i Mukaddes" belgeseli, Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen kutsal emanetlerin tarihini aktaracak. Ayni zamanda, saat 21.30’ da "Maşuk'un Nefesi" programında konservatuvar öğrencisi Abdurrahman'ın mevlit meşki anlatılacak.

Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Dr. Sacide Akın'ın katılımıyla, "Medeniyet Mimari" programında Beylerbeyi ve Emirgan Hamid-i Evvel Camii ele alınacak. Program, yarın saat 23.00'te yayınlanacak.

Konya Ali Gav Medresesi'nde yapılacak "Göz Hizası - Kadir Gecesi Özel Yayını" ise yarın 23.30'da Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ve Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katılımıyla Anadolu irfanının köklerini ele alacak.

TRT Belgesel ve Diğer Kanallarda Kadir Gecesi Programları

TRT Belgesel'de saat 21.05'te "Müslüman Gibi Yaşamak" adlı program, farklı coğrafyalarda yaşayan dört insanın hikayesini aktaracak. Saat 22.00'de ise "Yolculuğun İzleri" belgeseli, hac ibadetinin izlerini ekrana getirecek.

TRT Müzik'te, Ubeydullah Sezikli'nin sunumuyla "Saz Söz İrfan Kadir Gecesi Özel" programı saat 18.30'da yayınlanacak. Ayrıca, çocukları Kadir Gecesi coşkusuyla buluşturan birçok program, TRT Diyanet Çocuk ekranında gün boyunca izlenebilecek.

Canlı Yayınlar ve Özel Yayınlar

Millet Camii'nden canlı yayınla "Kadir Gecesi Özel - Külliye-Millet Cami" programı saat 21.30'da TRT Türk ve TRT Avaz'da izleyicilere sunulacak. Ayrıca, Avrupa'daki Türklerin ramaza dair yaşantılarını anlatan "Dil Pare" programı TRT Türk'te gün boyu yayınlanacak.

TRT Radyoları ise günün anlam ve önemine dair özel içeriklerle dinleyicilerine ulaşacak.