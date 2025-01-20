TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Hastanede Tedavi Ediliyor

TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın Hastanedeki Tedavisi Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı, Trendiyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, Erdoğan Arıkan'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi devam etmektedir," ifadelerine yer verildi.