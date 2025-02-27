TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı

TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Gala ile Tanıtıldı

TRT Tabii'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Yankı', 28 Şubat darbesinin karanlık dönemine odaklanarak izleyicilerini derin bir yolculuğa çıkarıyor. Gala, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi ve etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

Gala Detayları ve Katılımcılar

Gala gecesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte dizinin oyuncu kadrosu ve teknik ekibi de katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, etkinlikte yaptığı açıklamalarda, geçen pazartesi Tabii platformunun uluslararası lansmanına vurgu yaptı. Sobacı, Tabii'de 40'ın üzerinde orijinal dizinin bulunduğunu belirtti.

Dizinin Teması ve Önemi

Sobacı, 'Yankı' dizisinin, Türkiye'nin yakın tarihindeki darbelerin toplumsal hafızadaki yeri ile ilgili önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Özellikle 28 Şubat darbesi döneminin medya etkisi üzerinden işlenmesini büyük bir hassasiyetle ele aldı.

Sobacı, “Darbeler demokrasiye ket vurdu, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı engelledi” diyerek, “28 Şubat darbesi medya üzerinden toplumda yaratılan algılarla yönetilen bir süreçti.” dedi. Ayrıca, dizinin afişinin bir gazetenin ilk sayfası gibi tasarlandığını belirterek, toplumsal algının medya manşetleri ile şekillendiğini ifade etti.

Toplumsal Hafızanın Önemi

Sobacı, dizinin hikayesinin merkezine yerleşen karakter Eray ile 28 Şubat darbesinin ekonomik etkilerini de inceleyeceklerini dile getirdi. “Darbelerin ülkeye verdiği zararların toplumsal hafızada canlı tutulması, gelecek nesillere aktarılması gerekiyor” diyen Sobacı, 'Yankı''nın işte bu bilinçle hazırlandığını aktardı.

Demokrasi Bilincine Katkı

Sobacı, dizinin Türkiye'deki demokrasi bilinci ve haklar konusunda farkındalık yaratmasını umduğunu belirtti ve seyirci sayısının bol olmasını temenni etti. Gala, Sobacı’nın oyuncularla çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ardından dizinin ilk bölümü izlenmeye başlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Tabii'nin yeni dizisi "Yankı" Görünmez El'in Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen galasına katılarak konuşma yaptı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Tabii'nin yeni dizisi "Yankı" Görünmez El'in Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen galasına katılarak konuşma yaptı.