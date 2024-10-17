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Trudeau'dan Hindistan'a Sert Mesaj: Korkunç Bir Hata

Başbakan Trudeau, Hindistan'ın Kanada'da işlediği suçları kınadı ve ilişkilerde gerginliğe yol açacak açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:32
Trudeau'dan Hindistan'a Sert Mesaj: Korkunç Bir Hata

Başbakan Trudeau'dan Hindistan'a Sert Çıkış

Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'ın kendi topraklarında şiddet eylemleri gerçekleştirmesinin "korkunç bir hata" olduğunu ifade etti.

Suç Faaliyetleri ve İlişkilerde Gerginlik

Kanada Yayın Kurumu'na (CBC) verdiği röportajda, Trudeau, Hindistan hükümetinin Sih muhalifler gibi grupları hedef aldığına dikkat çekerek, "Hindistan, Kanada'nın güvenliği ve egemenliğine müdahale etmekte korkunç bir hata yapıyor" dedi.

Trudeau, Hindistan’ın Kanada'daki cinayet ve gasp olaylarıyla ilişkisinin daha önce hiç olmadığı kadar netleştiğini belirtti. Kamuoyuna yapılan suçlamaların, gelecekteki olayları önlemek amacıyla duyurulduğunu ifade etti.

Hindistan Cephesinden Tepkiler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Trudeau, Sih ayrılıkçı Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesi konusundaki endişelerini dile getirdi. Modi'nin, Kanada'dan durumu aydınlatmak için delil istemesine karşılık Trudeau, "Bu sizin güvenlik birimlerinizin sorumluluğunda" yanıtını verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal, Trudeau'nun açıklamalarının sürekli olarak savundukları nokta olduğunu belirterek, Kanada'nın iddialarını destekleyecek kanıt sunmadığını açıkladı. Jaiswal, Kanada-Hindistan ilişkilerindeki sorunların sorumlusunun yalnızca Trudeau olduğunu ifade etti.

Diplomatik Sıkıntılar ve Misillemeler

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Sih ayrılıkçı Nijjar’ın Kanada’da öldürülmesinin ardından Hindistan ve Kanada, diplomatlarını karşılıklı olarak sınır dışı etti. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıkları kaldırma niyeti üzerine 41 diplomatını geri çektiğini duyurdu.

Kanada’nın Hindistan'daki konsolosluk faaliyetlerini geçici olarak durdurduğuna dair açıklamalar yapıldı. İki ülke arasındaki gerilim, Nijjar’ın ölümünden sonra daha da tırmandı.

Nijjar ve Halistan Hareketi

KLF, yani Halistan Kurtuluş Gücü, "Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan idealini benimseyen bir ayrılıkçı gruptur. Nijjar, Hindistan hükümeti tarafından terörist olarak tanımlanan bir liderdi ve 18 Haziran 2023 tarihinde Kanada'da öldürülmüştü.

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