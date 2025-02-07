Trudeau: Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma çağrısı ciddi bir konu

Trudeau'dan Trump'ın Çağrısına Cevap

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olması" yönündeki çağrısının sadece bir retorik olmadığını vurgulayarak, bu durumun Amerikan çıkarlarıyla bağlantılı ciddi bir mesele olduğunu ifade etti.

Toplantıda Yapılan Değerlendirmeler

Toronto Star'ın haberine göre, Trudeau, iş dünyası ve sendika liderleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda, Trump'ın Kanada'ya yönelik son söylemlerini değerlendirdi. Başbakan, Trump'ın söyleminin Kanada'nın geniş doğal kaynaklarına yönelik Amerikan çıkarlarıyla sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu belirtti.

Kaynak Zenginliği Üzerine Yorumlar

Trudeau, "Trump yönetiminin, yalnızca kaç tane kritik mineralimiz olduğunu bilmediğini değil, aynı zamanda bizi absorbe edip 51. eyaleti yapmaktan bahsetmesinin nedeninin bu olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD'nin Kanada'nın kaynak zenginliğinden faydalanmasını uygulayıcı bir yol olarak gördüğünü öne sürdü.

Ekonomik Güçlenme Vurgusu

Başbakan Trudeau, Kanada'nın kendi ekonomisini güçlendirmesi gerektiğine ve eyaletler arası ticaret engellerinin azaltılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra, ilerlemeyi yavaşlatan bürokratik zorluklara da vurgu yaptı ve "Kanada için gerçek serbest ticaretin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Geçmiş Açıklamaları

Trump, daha önceki açıklamalarında Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuş; Kanada halkının da ABD'nin bir parçası olmayı istediğini iddia etmişti. Ayrıca, Trudeau için defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.