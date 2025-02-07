DOLAR
35,95 -0,16%
EURO
37,18 0,52%
ALTIN
3.306,13 -0,34%
BITCOIN
3.492.763,94 -0,42%

Trudeau: Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma çağrısı ciddi bir konu

Trudeau, Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma önerisinin ciddiyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:32
Trudeau: Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma çağrısı ciddi bir konu

Trudeau'dan Trump'ın Çağrısına Cevap

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olması" yönündeki çağrısının sadece bir retorik olmadığını vurgulayarak, bu durumun Amerikan çıkarlarıyla bağlantılı ciddi bir mesele olduğunu ifade etti.

Toplantıda Yapılan Değerlendirmeler

Toronto Star'ın haberine göre, Trudeau, iş dünyası ve sendika liderleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda, Trump'ın Kanada'ya yönelik son söylemlerini değerlendirdi. Başbakan, Trump'ın söyleminin Kanada'nın geniş doğal kaynaklarına yönelik Amerikan çıkarlarıyla sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu belirtti.

Kaynak Zenginliği Üzerine Yorumlar

Trudeau, "Trump yönetiminin, yalnızca kaç tane kritik mineralimiz olduğunu bilmediğini değil, aynı zamanda bizi absorbe edip 51. eyaleti yapmaktan bahsetmesinin nedeninin bu olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD'nin Kanada'nın kaynak zenginliğinden faydalanmasını uygulayıcı bir yol olarak gördüğünü öne sürdü.

Ekonomik Güçlenme Vurgusu

Başbakan Trudeau, Kanada'nın kendi ekonomisini güçlendirmesi gerektiğine ve eyaletler arası ticaret engellerinin azaltılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra, ilerlemeyi yavaşlatan bürokratik zorluklara da vurgu yaptı ve "Kanada için gerçek serbest ticaretin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Geçmiş Açıklamaları

Trump, daha önceki açıklamalarında Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuş; Kanada halkının da ABD'nin bir parçası olmayı istediğini iddia etmişti. Ayrıca, Trudeau için defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da 94 Yaşındaki Adamın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı
2
Hindistan, Hasina'nın Açıklamalarını 'Bireysel' Olarak Nitelendiriyor
3
Alman Mahkemeden Elon Musk'ın X'ine Önemli Darbe: Seçim Verileri Erişimi Sağlandı
4
Örebro'daki Silahlı Saldırı Stockholm'de Protesto Edildi
5
Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Artışı Sürüyor
6
Lübnan'daki Mülteci Kampında Yangın: Suriyeli Kız Hayatını Kaybetti
7
Sisi ve Guterres'ten Filistinli Yerinden Edilmesine Sert Tepki

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir