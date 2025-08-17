DOLAR
Trump 22 Ağustos'a Kadar Rusya-Ukrayna-ABD Üçlü Zirvesi İstiyor

Axios’a göre Trump, 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediğini iletti; Moskova'dan henüz yanıt yok.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:04
Axios kaynakları: Trump önümüzdeki hafta zirve planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddia edildi.

Amerikan haber platformu Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump'ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir zirve düzenlemek istediği aktarıldı.

Haberde, Trump'ın Alaska'daki zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştüğü ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile diğer Avrupalı liderlere yeni zirve konusundaki görüşünü ilettiği kaydedildi.

Kaynaklara göre, Trump muhataplarına, 22 Ağustos'a kadar üçlü zirvenin düzenlenmesini istediğini bildirdi.

Olası zirveye dair Putin'in yaklaşımı konusunda Moskova'dan henüz bir açıklama gelmedi.

