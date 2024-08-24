Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trump'a Suikast Girişimi Sırasında Gizli Servis Görevlilerine Disiplin Cezası

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde görevli bazı Gizli Servis çalışanları disiplin cezası aldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:02
Trump'a Suikast Girişimi Sırasında Gizli Servis Görevlilerine Disiplin Cezası

Trump'a Yönelik Suikast Girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimi sırasında bazı ABD Gizli Servis çalışanları disiplin cezası aldı. The Hill'in ismi verilmeyen bir kaynağa göre, en az beş Gizli Servis üyesi 'idari görev' ile görevlendirildi.

Güvenlik İhlalleri Üzerine Ceza Süreci

Trump'ın mitingi esnasında güvenlik planlamasını üstlenen personelin de disiplin cezası alanlar arasında bulunduğu belirtildi. Gizli Servis, bu duruma ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı, ancak 'Tespit edilen ve kanıtlanan ihlaller, Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından araştırılacaktır.' şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Suikast Girişiminin Detayları

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde yaptığı mitingde silahlı bir saldırıya uğradı. Bu olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu durumu 'suikast girişimi' olarak nitelendirdi. Saldırının faili 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Gizli Servis Direktörü İstifa Etti

Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrası ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle eleştirilerin hedefi haline geldi ve 23 Temmuz'da istifa etti. Cheatle’nin ardından vekil direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz’da Senato komitesinde yaptığı açıklamada, suikast girişiminin gerçekleştiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini 'savunamayacağını' ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!