Trump'a Suikast Girişimi Sırasında Gizli Servis Görevlilerine Disiplin Cezası

Trump'a Yönelik Suikast Girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimi sırasında bazı ABD Gizli Servis çalışanları disiplin cezası aldı. The Hill'in ismi verilmeyen bir kaynağa göre, en az beş Gizli Servis üyesi 'idari görev' ile görevlendirildi.

Güvenlik İhlalleri Üzerine Ceza Süreci

Trump'ın mitingi esnasında güvenlik planlamasını üstlenen personelin de disiplin cezası alanlar arasında bulunduğu belirtildi. Gizli Servis, bu duruma ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı, ancak 'Tespit edilen ve kanıtlanan ihlaller, Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından araştırılacaktır.' şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Suikast Girişiminin Detayları

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde yaptığı mitingde silahlı bir saldırıya uğradı. Bu olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu durumu 'suikast girişimi' olarak nitelendirdi. Saldırının faili 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Gizli Servis Direktörü İstifa Etti

Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrası ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle eleştirilerin hedefi haline geldi ve 23 Temmuz'da istifa etti. Cheatle’nin ardından vekil direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz’da Senato komitesinde yaptığı açıklamada, suikast girişiminin gerçekleştiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini 'savunamayacağını' ifade etti.