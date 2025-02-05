Trump, Gazze Şeridi'ni Devralacağını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nin devralınacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte medyanın karşısına geçen Trump, ABD'nin Gazze'deki patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesi ile yıkılmış binaların onarılması konusunda sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Gazze'deki Yıkım ve Gelecek Planları

Trump, Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş bir yıkım alanı olduğunu ifade etti. Bu durumun, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

Başkan Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullandı.