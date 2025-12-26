DOLAR
Trump: ABD, Nijerya'daki DEAŞ Hedeflerine Saldırı Düzenledi

Trump, ABD ordusunun Kuzeybatı Nijerya’daki DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini ve saldırı emrini kendisinin verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:30
Operasyon ve Başkanın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun Kuzeybatı Nijerya’daki DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Trump, saldırı emrini başkomutan olarak kendisinin verdiğini belirterek, "Daha önce bu teröristleri, Hristiyanlara yönelik katliamları durdurmadıkları takdirde bunun bedelini ağır şekilde ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece, o bedel ödendi" ifadelerini kullandı.

Operasyonun ABD Savunma Bakanlığı’nın (Savaş Bakanlığı) koordine ettiği ve çok sayıda kusursuz saldırının başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Trump, radikal terörizmin gelişmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump, DEAŞ’ın Nijerya’daki Hristiyanlara yönelik katliamlarını sürdürmesi halinde daha fazla DEAŞ’lı teröristin öldürüleceğini ifade etti.

