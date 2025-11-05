Trump: ABD, Rusya ve Çin Nükleer Silahsızlanma Planı Üzerinde

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın Miami kentinde düzenlenen Amerika İş Forumunda yaptığı konuşmada, ABD, Çin ve Rusya'nın nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Trump'ın açıklaması

Trump, artan gerginlik ve nükleer silah denemeleri tartışmalarına değinerek, "Nükleer silahlarımızı yeniledik. Biz nükleer silah konusunda bir numarayız. Bunu söylemekten nefret ediyorum, çünkü bu çok korkunç. Rusya ikinci sırada. Çin ise uzak bir üçüncü sırada, ancak dört veya beş yıl içinde bizi yakalayacaklar. Üçümüz nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalışıyor olabiliriz. Bakalım bu plan işe yarayacak mı?" dedi.

Rusya'nın tepkisi

Vladimir Putin, Trump'ın ABD'nin nükleer denemelere yeniden başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından üst düzey yetkililere muhtemel nükleer denemelere ilişkin öneriler hazırlamalarını emretmişti. Putin, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşmasındaki yükümlülüklere bağlı olduğunu belirtse de, ABD veya başka bir nükleer gücün deneme yapması halinde Rusya'nın da aynı adımı atabileceğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov ise Novaya Zemlya'daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Tarihi bağlam

Arka plan bilgisinde, ABD en son 1992'de, Çin ve Fransa 1996'da, Sovyetler Birliği ise 1990'da nükleer denemeler gerçekleştirmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya bugüne dek nükleer silah denemesi yapmadı.

