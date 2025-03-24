Trump, Alina Habba'yı New Jersey Başsavcısı Olarak Atadı!

Donald Trump, New Jersey Başsavcılığı'na avukatı Alina Habba'yı atayarak dikkatleri üzerine çekti. Habba'nın geçmişi ve eleştirileri gündemde.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 20:53
Trump, Alina Habba'yı New Jersey Başsavcısı Olarak Atadı!

Trump, Avukatı Alina Habba'yı New Jersey Başsavcısı Olarak Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki “emlak dolandırıcılığı” ve “cinsel taciz” davalarında kendisini savunan avukatı Alina Habba'yı geçici olarak New Jersey eyaleti Başsavcılığı görevine atadı. Atama, Trump’ın Truth Social medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuruldu.

Habba'nın Ataması ve Açıklamaları

Trump, Habba’nın şu an Beyaz Saray’da başkan danışmanı olarak görev yaptığını belirterek, “Avukat Alina Habba'nın, derhal yürürlüğe girecek şekilde, doğup büyüdüğü yer olan New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Habba’nın New Jersey halkına "hem adil hem de hakkaniyetli" bir hukuk sistemi sağlamak için yorulmadan mücadele edeceğini vurguladı.

Demokrat Yönetimlere Eleştiriler

Habba, atamanın ardından düzenlediği basın toplantısında, New Jersey’nin Demokrat Valisi Phil Murphy ile Demokrat Senatör Cory Booker’ı eleştirerek, “Eyaleti başarısızlığa uğrattılar.” dedi. Kendi liderliği altında eyaletteki "yolsuzluk" ve "adaletsizliği" durdurma sözü verdi.

Habba, “Adalet Bakanı Pam Bondi ile çalışmayı ve başkanın Amerika'yı ilk sıraya koyma, karmaşayı temizleme ve haksız yere suçlanan insanları değil peşine düşmemiz gereken insanları hedef alma gündemini ilerletmemizi sağlamayı dört gözle bekliyorum.” diye ekledi.

Habba'nın Geçmişi ve Zamanlama Üzerine Dikkat

New Jersey doğumlu avukat Alina Habba, Trump başkan olmadan önce hakkında açılan dolandırıcılık davalarında Trump’ı savunmuştu. Ayrıca, Trump’ı cinsel tacizle suçlayan E. Jean Carroll davasında da yer aldı. Medyada, Habba’nın New Jersey Başsavcılığı görevinin zamanlamasına dikkat çekiliyor. Atamanın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınan ve Columbia Üniversitesi mezunu olan Mahmud Halil’in davasının New York’tan New Jersey’ye aktarılmasından hemen sonra yapılması dikkatleri çekti.

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