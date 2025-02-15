Trump, Ateşkes Anlaşmasında İsrail'in Kararına Bağlı Harekete Geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın aralarında bir ABD'linin de bulunduğu 3 esiri serbest bırakmasının ardından ateşkes anlaşmasının devamı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze ile ilgili süreçte İsrail'in vereceği karara uyacaklarını bildirdi.

Trump, Hamas'a kalan tüm esirlerin serbest bırakılması için belirttiği sürenin bugün sona ermesinden önce, Hamas'ın 3 esiri serbest bıraktığını vurgulayarak, ABD'nin ateşkesin sürmesi yönündeki kararını İsrail ile birlikte alacağını belirtti. "İsrail şimdi, tüm esirlerin serbest bırakılması için koyulan bugün saat 12.00'de sona erecek tarih konusunda ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak. ABD onların aldığı kararı destekleyecektir," ifadesini kullandı.

Hamas'ın serbest bıraktığı esirler ile ilgili durum değerlendirmesi yapan Trump, "İyi durumda görünüyorlar. Bu, geçen hafta hiçbir esiri serbest bırakmayacaklarına dair yaptıkları açıklamadan farklı bir durum" yorumunu yaptı.

Bu hafta başında, Trump, Gazze Şeridi'ndeki tüm esirlerin Cumartesi günü 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin iptal edilmesini önerdi.