Van Başkale'de Yoğun Kar ve Sis: Yüksek Kesimlerde 50 cm

Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve sis ulaşımı etkiledi; merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm kar ölçüldü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:03
Van Başkale'de Yoğun Kar ve Sis: Yüksek Kesimlerde 50 cm

Van Başkale'de Yoğun Kar ve Sis: Yüksek Kesimlerde 50 cm

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Van’ın Başkale ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Karla mücadele ekipleri, trafikte aksamaların olmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

