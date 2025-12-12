Van Başkale'de Yoğun Kar ve Sis: Yüksek Kesimlerde 50 cm
Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Van’ın Başkale ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Karla mücadele ekipleri, trafikte aksamaların olmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜĞÜ VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE, AKŞAM SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.