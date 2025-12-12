DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.873,85 -0,37%
BITCOIN
3.867.739,52 1,03%

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den Öğrenci Emirhan Kılıç'a Anlamlı Doğum Günü Jest

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, annesinin mesajı üzerine Munzur Üniversitesi öğrencisi Emirhan Kılıç'ın doğum gününü makamında kutladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:25
Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den Öğrenci Emirhan Kılıç'a Anlamlı Doğum Günü Jest

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den Öğrenci Emirhan Kılıç'a Anlamlı Jest

Anne Özlem Öztürk'ün mesajı üzerine doğum günü kutlaması

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, ailesi şehir dışında olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Emirhan Kılıç'ın doğum gününü makamında kutladı.

Vali Aygöl, Şanlıurfa'da bulunan anne Özlem Öztürk'ün ilettiği mesaj üzerine Munzur Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü öğrencisi Emirhan Kılıç'ı makamında ağırladı. Görüşmeye İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya da katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Aygöl, gençlerin yanında olmanın önemini vurgulayarak Emirhan Kılıç'ın doğum gününü kutladı ve kendisine sağlıklı, başarılı bir gelecek temennisinde bulundu.

Öztürk'ün mesajı: 'Sayın valim, Şanlıurfa’da ikamet etmekteyim. Oğlum Emirhan, 20 yaşına girecek ve Munzur Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü öğrencisidir. Doğum günü sebebiyle yanında olamadığım için kendisine kısa bir tebrik mesajınızı iletmenizi nezaketen rica ediyorum. İyi dileklerinizin Emirhan’a büyük moral olacağına inanıyorum. Saygılarımla'

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, AİLESİ ŞEHİR DIŞINDA OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EMİRHAN KILIÇ’IN DOĞUM...

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, AİLESİ ŞEHİR DIŞINDA OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EMİRHAN KILIÇ’IN DOĞUM GÜNÜNÜ, KILIÇ’IN ANNESİNİN MESAJI ÜZERİNE MAKAMINDA KUTLADI.

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, AİLESİ ŞEHİR DIŞINDA OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EMİRHAN KILIÇ’IN DOĞUM...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da polis merkezinde bekçiye silahı almaya çalışma: S.Ö. etkisiz hale getirildi
2
Yenişehirlioğlu: 'AK Parti yaparsa böyle yapar' mottosu Isparta'da şekil almış
3
3. Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da Guinness Rekoruna Aday
4
Fatih'te Böcek Ailesi Vakası: DSS İlaçlama Hakkında 'Ticari Sır' İddiası
5
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Ağrı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama
7
İstanbul'da Mezarlık Ücretlerine Yüzde 200 Zam: Boş Mezar 53 bin 712 Lira

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?