Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den Öğrenci Emirhan Kılıç'a Anlamlı Doğum Günü Jest

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den Öğrenci Emirhan Kılıç'a Anlamlı Jest

Anne Özlem Öztürk'ün mesajı üzerine doğum günü kutlaması

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, ailesi şehir dışında olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Emirhan Kılıç'ın doğum gününü makamında kutladı.

Vali Aygöl, Şanlıurfa'da bulunan anne Özlem Öztürk'ün ilettiği mesaj üzerine Munzur Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü öğrencisi Emirhan Kılıç'ı makamında ağırladı. Görüşmeye İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya da katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Aygöl, gençlerin yanında olmanın önemini vurgulayarak Emirhan Kılıç'ın doğum gününü kutladı ve kendisine sağlıklı, başarılı bir gelecek temennisinde bulundu.

Öztürk'ün mesajı: 'Sayın valim, Şanlıurfa’da ikamet etmekteyim. Oğlum Emirhan, 20 yaşına girecek ve Munzur Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü öğrencisidir. Doğum günü sebebiyle yanında olamadığım için kendisine kısa bir tebrik mesajınızı iletmenizi nezaketen rica ediyorum. İyi dileklerinizin Emirhan’a büyük moral olacağına inanıyorum. Saygılarımla'

