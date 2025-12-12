DOLAR
Bodrum'da 12. Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası kutlandı

Slow Food-Yaveş Gari'nin düzenlediği 12. Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası, yerel üretim ve sürdürülebilir tarım vurgusuyla Bodrum Merkez Pazaryeri'nde kutlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:12
Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Slow Food-Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından düzenlenen 12. Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası, Bodrum Merkez Pazaryeri'nde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğin amacı ve sunumlar

Bu yıl 12.si düzenlenen (Terra Madre) Toprak Ana Günü, yerel üreticiye, doğaya ve toprağın bereketine dikkat çekmeyi amaçladı. Etkinlik kapsamında bölgenin geleneksel gıda kültürü tanıtılırken, katılımcılara Geleneksel Muğla usulü tarhana çorbası ve Bodrum gemici peksimeti ikram edildi.

Programda Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Vurgular: Yerel üretim ve sürdürülebilirlik

Slow Food hareketinin temel hedefi olan "iyi, temiz ve adil gıda" mottosu ekseninde düzenlenen etkinlikte, yerel üretimin önemi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ön plana çıkarıldı. Öğrencilerle yapılan söyleşilerde yerel gıdaya erişim, üreticinin desteklenmesi ve çevresel açıdan sürdürülebilir tarım uygulamalarının gerekliliğine dikkat çekildi.

Programda ayrıca Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar ele alındı; yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve geleceğe aktarılması konusunda yapılan faaliyetler anlatıldı.

Toplumsal katılım ve kapanış

Etkinlik boyunca üreticiler, öğrenciler ve vatandaşlar pazaryeri içinde bir araya gelerek Bodrum'un yerel değerleri üzerine sohbet etti. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ekibi de pazaryerinde stant kurarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Programın sonunda Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, etkinliğe emek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

