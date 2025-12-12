DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.873,85 -0,37%
BITCOIN
3.867.739,52 1,03%

Van'da Kurubaş Geçidi'nde Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Zora Soktu

Van'da akşamdan itibaren kar yağışı ve sis, Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde görüşü 30 metreye düşürerek sürücüleri zor durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:07
Van'da Kurubaş Geçidi'nde Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Zora Soktu

Van'da Kurubaş Geçidi'nde Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Zora Soktu

Van-Hakkari karayolu yüksek kesimlerinde görüş mesafesi kritik seviyeye indi

Van’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

VAN’DA, AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE SİS, YÜKSEK KESİMLERDE TRAFİĞİ...

VAN’DA, AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE SİS, YÜKSEK KESİMLERDE TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.

VAN’DA, AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE SİS, YÜKSEK KESİMLERDE TRAFİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da polis merkezinde bekçiye silahı almaya çalışma: S.Ö. etkisiz hale getirildi
2
Yenişehirlioğlu: 'AK Parti yaparsa böyle yapar' mottosu Isparta'da şekil almış
3
3. Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da Guinness Rekoruna Aday
4
Fatih'te Böcek Ailesi Vakası: DSS İlaçlama Hakkında 'Ticari Sır' İddiası
5
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Ağrı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama
7
İstanbul'da Mezarlık Ücretlerine Yüzde 200 Zam: Boş Mezar 53 bin 712 Lira

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?