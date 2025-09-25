Trump, Beyaz Saray Koridorunda Biden'ın Fotoğrafı Yerine 'Otomatik Kalem' Astırdı

Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki başkanlar koridorunda Joe Biden'ın fotoğrafı yerine 'otomatik kalem' fotoğrafı astırdı; iddia Biden'ın aflarını hedef alıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:08
CNN: Yeni açılan başkanlar koridorunda Biden'ın yerini 'otomatik kalem' fotoğrafı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bugüne dek görev yapmış tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridoru tanıttı. Koridor boyunca başkanların fotoğrafları çerçeveler içinde sergilendi.

CNN'in haberine göre, Trump bu sergide selefi Joe Biden'ın fotoğrafı yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırdı. Bu tercih, Beyaz Saray'daki yeni düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak kayda geçti.

"Otomatik kalem" iddiaları

Trump, Biden'ın görevi devretmeden önce verdiği af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını ve bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu. Trump, Biden için kullandığı ifadelere de yer vererek uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" dediği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan etti.

Trump, bu iddiasını özetlerken, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Koridorun açılışı ve sergide yapılan bu değişiklik, Beyaz Saray'daki yeni yönetimin sembolik adımları arasında yer aldı ve gündemde tartışma yarattı.

