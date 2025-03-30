Trump'dan Rusya ve İran'a Ek Tarife Tehdidi

Trump, Ek Tarife Tehditlerinde Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma konusunda İran’ın adım atmaması durumunda ek tarife uygulayacaklarını açıkladı. Ayrıca, Rusya’ya da ateşkes girişimlerini engellemesi halinde benzer bir yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

Trump’ın Açıklamaları ve Rusya ile İlişkiler

Trump, NBC News’e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ile müzakereler için “meşru bir yönetim” gerekliliği konusundaki ifadelerinin kendisini “çok sinirli ve kızgın” yaptığını belirtti. Rusya ile savaşı sona erdirme konusunda uzlaşma sağlanamazsa, Trump, Rus petrolüne ikincil tarifeler getirecekleri uyarısında bulundu.

1 Ay İçinde Yürürlüğe Girebilir

Trump, eğer ateşkes anlaşması sağlanamazsa bu yaptırımların 1 ay içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti. Ayrıca, İran’ın nükleer programını tamamen sona erdirmesi gerektiğini belirterek, bu koşul sağlanmadığı takdirde İran’a karşı da ek tarifeler getireceklerini ifade etti.

İran’a Müzakere Çağrısı

Trump, Fox Business Network aracılığıyla 7 Mart'ta İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıkladı. Mektupta, “Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak” ifadelerini kullandı.

İran Cevap Verdi

Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin müzakerede yalnızca kendi taleplerini dayatmaya çalıştığını ve İran’ın bunu kabul etmeyeceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Trump'ın tehditlerine yanıt olarak, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” dedi.

Dolaylı Görüşmeler Devam Ediyor

Uluslararası basında, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği duyuruldu. Daha önce de Umman aracılığıyla çeşitli düzeylerde görüşmeler gerçekleştirilmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın Hamaney’e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini açıkladı.