Trump: Gazze'deki İsrailli Esirlerin Dönüşü Hamas'ın 'Yok Edilmesi'yle Mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün ancak Hamasın "yok edilmesiyle" mümkün olacağını savundu.

Trump'ın açıklamaları

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas'la yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında ayrıca kendisinin "yüzlerce esirin serbest bırakılmasını sağladığını" ve "birçok savaşı kısa sürede sona erdirdiğini" belirtti. İran ile ilgili sözlerini de yineleyerek, "Kazanmaya oynayın ya da hiç oynamayın." dedi.

Beyaz Saray'da önemli görüşme

Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve çok sayıda Avrupa Birliği liderini Beyaz Sarayda ağırlayacağını hatırlattı ve bunun Amerika için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil olmak üzere birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor. Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderlerin de katılacağı bildirildi.