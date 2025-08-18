DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,71 0,48%
ALTIN
4.382,8 0,01%
BITCOIN
4.761.988,53 1,04%

Trump: Gazze'deki İsrailli Esirlerin Dönüşü Hamas'ın 'Yok Edilmesi'yle Mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrailli esirlerin ancak Hamas'la yüzleşilip 'yok edilmesiyle' dönebileceğini belirtti; Beyaz Saray'da Zelenskiy ve AB liderleriyle görüşecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:51
Trump: Gazze'deki İsrailli Esirlerin Dönüşü Hamas'ın 'Yok Edilmesi'yle Mümkün

Trump: Gazze'deki İsrailli Esirlerin Dönüşü Hamas'ın 'Yok Edilmesi'yle Mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün ancak Hamasın "yok edilmesiyle" mümkün olacağını savundu.

Trump'ın açıklamaları

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas'la yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında ayrıca kendisinin "yüzlerce esirin serbest bırakılmasını sağladığını" ve "birçok savaşı kısa sürede sona erdirdiğini" belirtti. İran ile ilgili sözlerini de yineleyerek, "Kazanmaya oynayın ya da hiç oynamayın." dedi.

Beyaz Saray'da önemli görüşme

Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve çok sayıda Avrupa Birliği liderini Beyaz Sarayda ağırlayacağını hatırlattı ve bunun Amerika için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil olmak üzere birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor. Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderlerin de katılacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil İki Kadına Çarptı, Anlar Kamerada
2
Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Diplomatikle Bitirme Fikrini Destekledik
3
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
4
Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti
5
Merz: 15 Ağustos'taki Alaska Zirvesinde Avrupa ve Ukrayna Güvenliği Korunmalı
6
Eskişehir'de Bıçakla Cinayet: Kadın Eski Erkek Arkadaş Tarafından Öldürüldü
7
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu Yılı Anma Töreni Düzenlendi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri