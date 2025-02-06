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Trump, Gazze'nin ABD'ye Teslimi ile İlgili Açıklama Yaptı

Trump, Gazze’nin çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:01
Trump, Gazze'nin ABD'ye Teslimi ile İlgili Açıklama Yaptı

Trump'tan Çarpıcı Gazze Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edileceğini duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

Filistinlilere Güçlü Bir Gelecek Vaadi

Trump, Gazze'nin bu plan çerçevesinde daha mutlu bir yaşama kavuşacağına inandığını dile getirdi. “Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek. Filistinliler, (ABD'de Senato Azınlık Lideri) Chuck Schumer gibi insanlar, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara yerleştirilmiş olacaklar. Gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Bölgede İstikrar ve Gelişim Vurgusu

Trump, planının bölgedeki istikrarı artıracağını savunarak, “ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle birlikte çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, dünyada türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri haline gelecek olan şeyin inşasına başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'nin Devralınması

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesiyle yıkılmış binaların kaldırılmasından sorumlu olacağını ifade etmişti. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu vurgulayan Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını öne sürdü.

Trump, “ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve oraya sahip olacağız. Sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan sorumlu olacağız.” ifadeleriyle planını özetledi.

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