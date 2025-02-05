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Trump, Gazze Şeridi'ni Devralma Planlarını Açıkladı

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak silahları ve yıkılmış yapıları temizleme sorumluluğunu üstleneceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 03:08
Trump, Gazze Şeridi'ni Devralma Planlarını Açıkladı

Trump'dan Çarpıcı Açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ni devralma konusunda iddialı bir açıklamada bulundu. Ülkenin bombalanmış bölgelerinde bulunan patlamamış bombalar ve diğer tehlikeli silahların sökülmesinin yanı sıra, yıkılmış yapılarla ilgili de sorumluluk alacaklarını belirtti.

Planların Detayları

Trump, ABD'nin bu bölgedeki rolünü arttırmak niyetinde olduğunu ifade ederek, bu girişimin uluslararası güvenliğe önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü vurguladı. Gazze'nin yeniden inşası için gerekli adımların atılmasının önemine değinen Trump, destek alacakları ülkelerle işbirliği yapacaklarını söyledi.

Bu açıklamalar, Trump'ın Orta Doğu politikalarındaki tutumunu ve bölgedeki ABD varlığını pekiştirme arzusunu yansıtıyor.

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