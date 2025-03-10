Trump, Gümrük Tarifeleri ve Ekonomi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Trump, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisinde olası resesyon ve enflasyon etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:43
Trump, Gümrük Tarifeleri ve Ekonomi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Trump, Gümrük Tarifeleri ve Ekonomi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük tarifelerinin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesi veya enflasyonun artması ihtimalini göz ardı etmedi. Trump, Fox News'ün "Sunday Morning Futures" programında yaptığı açıklamada, "Bu konularda tahmin yapmaktan nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, mevcut durumda bir geçiş dönemi yaşandığını belirterek, "Yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu oldukça önemli bir durum" dedi. Enflasyon üzerinde tarifelerin etkisine dair yorum yapan Trump, enflasyonun etkilenebileceğini ancak faiz oranlarının düştüğünü vurguladı.

Tarifelerin Askıya Alınması ve Siyasi Gelişmeler

Tarifelerin 2 Nisan'a kadar askıya alınacağı konusunda bilgi veren Trump, "Amerikalı otomobil üreticilerine yardımcı olmak istedim. 2 Nisan'dan sonra ticaretimizin karşılıklı olarak şekilleneceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Demokratların Kongredeki yazılı protestolarına ilişkin ise, "Onlarda bir sorun var. Kadın sporlarında erkeklerin oynamasından bahsediyorlar. Cumhuriyetçiler deliye dönüyordu, Demokratlar ise minik pankartlarını kaldırıyorlardı" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Ukrayna ve Uluslararası İlişkiler

Ukrayna'ya ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy'nin ABD'den silah alımına benzeterek "bebekten şeker alır gibi silah aldı" ifadesini kullandı. ABD’nin Ukrayna'ya olan desteğinin yeterliliği hakkında ise, ülkenin Rusya karşısında ayakta kalamayabileceğini savundu.

Trump, ayrıca Rusya konusunda geçmişte sert önlemler aldığını ve Kuzey Akım 2 boru hattını durdurduğunu hatırlatarak, Putin, Kim Jong-un ve Şi Cinping ile ilişkilerine de göz attı.

Altın Kart Uygulaması ve Sosyal Güvenlik Konuları

Trump, düşük gelirli bireylere yönelik sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik programları üzerine de açıklamalar yaptı. Medicaid ve Medicare programlarına yönelik değişiklik yapmayacağını belirten Trump, ülkedeki istihdamı teşvik etmek amacıyla 5 milyon dolara altın kart satışı konusunu gündeme getirdi. Altın kartın, geleneksel yeşil karttan daha avantajlı olacağını ifade etti.

Son olarak, kıdemli danışmanı Elon Musk'ın eski Başkan Joe Biden dönemine ait harcamalarla ilgili eleştirilerini hatırlatan Trump, "trans fare ameliyatlarına" harcanan büyük meblağların anlaşmalarla açığa çıkarıldığını belirtti.

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