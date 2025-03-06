Trump'ı Protesto Eden Demokrat Üyeye Kınama Ceza Verildi

Kınama Cezası Alan 28. Temsilci

ABD Başkanı Donald Trump'ı Kongre konuşması sırasında protesto eden Demokrat Kongre üyesi Al Green, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kanıtlanmış bir kınama cezası aldı.

Oylama Sonuçları

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, 198'e karşı 224 oy ile kabul edilen karar sonucunda Green, Kongre tarafından kınama cezası alan 28. Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Meclis Başkanı'ndan Açıklama

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson, kınama kararının "adil" olduğunu belirterek, Meclis'teki kuralları uyguladıklarını ifade etti.

Demokratların Protestosu

Green'in kınama cezasını aldığı oturumun sonunda, kürsünün önünde toplanan Demokrat Meclis üyeleri, Green ile birlikte bu kararı şarkı söyleyerek protesto etti. Salonda sükuneti sağlayamayan Johnson, birçok kez tokmağını masaya vurarak düzeni sağlamaya çalıştı.

Oylamadaki Dikkat Çeken Noktalar

Oylamada 10 Demokrat vekilin de "evet" oyu vermesi dikkat çekerken, birçok Demokrat vekil ise salonda Green'e desteklerini dile getirdi.

Kınama Cezasının Anlamı

Temsilciler Meclisindeki kınama kararları, resmi bir karar olarak söz konusu vekilin siciline işleniyor ancak herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.

Green'in Eylemi

Trump'ın salı akşamı Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşma esnasında ayağa kalkarak birkaç kez Trump'ın konuşmasını kesen Green, kurallara uymadığı gerekçesiyle oturumu yöneten Meclis Başkanı Johnson tarafından salondan çıkartılmıştı.