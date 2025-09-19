Trump ile Şi APEC'te Buluşacak — TikTok, Ticaret ve 2026 Çin Ziyareti

Trump, Şi ile telefon görüşmesinin verimli geçtiğini ve TikTok anlaşması da dahil olmak üzere önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı.

Trump görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "önemli mesafe" kaydettiklerini söyledi. Tartışılan başlıca konular arasında ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması yer aldı.

Trump, görüşmeye dair olarak şu ifadeyi kullandı: "Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de (ekim sonunda) düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz, önümüzdeki yılın başında Çin'e gitmem ve Devlet Başkanı Şi'nin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesi konusunda anlaştık." Ayrıca, Trump 2026 başında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı, kısa süre önce varıldığı bildirilen TikTok'un satın alınması anlaşmasına da değinerek, "TikTok anlaşmasının onaylanmasından memnuniyet duyuyoruz ve ikimiz de APEC Zirvesi'nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump iki gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınmasına ilişkin Çin ile bir anlaşmaya varıldığını ve onay sürecine ilişkin Şi ile son detayları görüşeceğini belirtmişti.