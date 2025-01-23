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Trump'ın 6 Ocak Kongre Baskını İçin Verdiği Af Kararnamesi Tartışmalara Neden Oluyor

Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınına karışanlar için af kararnamesi, kongrede ve farklı kesimlerde büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 01:35
Trump'ın 6 Ocak Kongre Baskını İçin Verdiği Af Kararnamesi Tartışmalara Neden Oluyor

Trump'ın Af Kararnamesi Yüksek Sesle Tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışanlarla ilgili olarak görevdeki ilk gününde imzaladığı af kararnamesi, özellikle kendi partisinden gelen sert tepkilerle gündemdeki yerini koruyor. Trump'ın imzası ile, Kongre baskını nedeniyle yargılanmış yaklaşık 1600 kişinin hapishanelerden serbest bırakılması önerisi hot tartışma yaratıyor.

Siyasi Tepkiler

Alaska'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lisa Murkowski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın 6 Ocak’taki baskına karışanları affetmesini “hayal kırıklığına uğratıcı” olarak değerlendirerek eleştirdi. Murkowski, “Capitol Polis memurları Kongre'nin omurgasıdır, her gün demokrasi salonlarını korur ve hizmet ederler. Üniformalı bu cesur erkek ve kadınlara saldıran şiddet suçlularına verilen genel afları şiddetle kınıyorum.” sözlerini dile getirdi.

Illinois'in Demokrat Senatörü Dick Durbin de MSNBC’ye verdiği mülakatta af kararnamesini “utanç verici” olarak tanımlayarak, Capitol Polisine yönelik şiddetin bir “rezalet” olduğunu ifade etti. Delaware'in Demokrat Senatörü Chris Coons ise bu durumu, “Başkan Trump'ın ilk gününde yaptığı en endişe verici şeylerden biri” olarak nitelendirdi.

Yargıcın Değerlendirmesi

Kongre baskını ile ilgili davalara bakan 20 federal yargıçtan biri olan Colleen Kollar-Kotelly, toplu afların “ülkenin başkentinde yaşanan olayların gerçeğini değiştirmeyeceğini” belirtti. Kollar-Kotelly, “6 Ocak olayları, suçlananlar veya müttefikleri tarafından nasıl tanımlanırsa tanımlansın bu kayıtlar değiştirilemez ve gerçeği temsil eder.” ifadelerinde bulundu.

Polis Sendikaları da Tepki Gösterdi

Trump'a seçim kampanyalarında destek veren polis sendikaları da, af kararından rahatsızlık duydu. Uluslararası Polis Şefleri Birliği (IACP) ve Polis Kardeşliği (FOP) sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, polislere saldırmaktan hüküm giymiş kişilere yönelik af ve ceza indirimlerinin ciddiyetle kınandığını belirtti. Açıklamada, “Bu suçlardan hüküm giymiş olanların serbest bırakılmasına izin vermek, hesap verebilirliği azaltır ve kolluk kuvvetleri ile ailelerinin yaptığı fedakarlıkları değersizleştirir.” denildi.

Aşırı Sağcı Liderler Serbest Kalıyor

Trump'ın af kararnamesi ile birlikte, “isyanı organize etmek” ve “komplo kurmak” suçlarından yargılanan Enrique Tarrio ve Stewart Rhodes gibi aşırı sağcı grupların liderlerinin de serbest bırakılması konuşuluyor. Bu şahıslar, Kongre baskını davalarında en uzun hapis cezası alanlar arasında yer alıyorlar.

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