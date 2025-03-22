Trump'ın 'Altın Kubbe' Savunma Projesi Eleştirilerin Hedefinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Demir Kubbe'sini temel alan "Altın Kubbe" adlı hava savunma kalkanı projesi, büyük bir ülkenin hava sahasını koruma kapasitesi bakımından yetersiz ve maliyetli olarak değerlendiriliyor.

CNN'e konuşan kaynaklar, Trump'ın ABD'nin tamamını savunacak bir hava savunma sisteminin "stratejik olarak hiçbir anlamı olmayacağını" öne sürdüğünü belirtti. Haberde, "Altın Kubbe, Trump yönetiminin İsrail'in Demir Kubbe'sine benzeyen bir füze savunması geliştirme konusundaki belirsiz planlarını yeniden markalama girişimidir" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Pentagonun bütçeleri kısma çabaları içinde olduğu vurgulandı ve Trump yönetiminin 2026-2030 bütçesi için yeni mali kaynaklar talep etmesinin eleştirildiği aktarıldı. Pentagon yetkilileri, ülkeyi uzun menzilli füze saldırılarından koruyacak etkili bir savunma sistemi geliştirme çabaları içinde bulunurken, Beyaz Saray yetkilileri bu iş için "hiçbir masraftan kaçınılmayacağını" ifade etti.

Altın Kubbe için Demir Kubbe'nin örnek alınmasını eleştiren uzmanlar, New Jersey büyüklüğündeki İsrail'in yalnızca yüksek nüfuslu bölgeleri kısa menzilli tehditlerden koruyacak bir sistemle, tüm ABD'yi gelişmiş balistik ve hipersonik füzelerden koruyacak uzay tabanlı bir sistemin çok farklı olduğunu vurguladı.

Uzay tabanlı savunma sistemlerinin, daha ucuz olan kara tabanlı sistemlerden gelebilecek düşman uydu karşıtı saldırılara karşı zayıf olduğunu belirten uzmanlar, böyle bir sistemin geliştirilmesinin 7 ila 10 yıl sürebileceğini, bu sürecin yalnızca kritik federal binalar ve büyük şehirler için yeterli olabileceğini ifade etti.

Pentagon'un Trump'ın Altın Kubbe savunma kalkanı için talep edeceği bütçe miktarı ve gerekli fonların nasıl sağlanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Trump, 28 Ocak'ta Pentagon'a, Çin'in hipersonik füzelerini takip etmek için uzay sensörlerine büyük ölçüde bağımlı kapsamlı bir füze savunma sistemi geliştirmesi talimatını vermişti. Daha sonra yaptığı açıklamada ise, İsrail'de kullanılan benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaç duyduğunu belirtip, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamen Amerika'da üretilen son teknoloji ürünü Altın Kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum" demişti.

Eski Kongre Üyesi John Tierney, bu fikri "vergi mükelleflerinin parasını kanıtlanmamış bir savunma stratejisine harcamak" olarak tanımlamıştı.