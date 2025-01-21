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Trump'ın Batı Şeria Kararı, Aşırı Sağcı İsraillileri Sevindirdi

Trump, Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırdı. Bu durum, İsrail'deki aşırı sağcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:36
Trump'ın Batı Şeria Kararı, Aşırı Sağcı İsraillileri Sevindirdi

Trump'ın Batı Şeria Kararı, Aşırı Sağcıları Sevindirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören kararnamesini kaldırdı. Bu gelişme, İsrail'deki aşırı sağcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Sağcı Liderlerden Destek Açıklamaları

Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Trump'ın kararını sosyal medya hesaplarından duyurarak mutluluklarını ifade ettiler. Smotrich, Trump'a teşekkür ederek, Biden yönetiminin yaptırımlarını İsrail'in iç işlerine bir müdahale olarak nitelendirdi.

Smotrich, "İsrail Devleti, ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yerleşimi anavatanımızın tüm bölgelerine yaymak konusunda verimli işbirliğini dört gözle bekliyor," ifadelerini kullanarak, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait topraklara yönelik yeni gasplar için yeşil ışık yaktı.

Eski Bakanın Görüşü

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından kabineden ayrılan Ben-Gvir, Trump'ın kararını, yıllara dayanan bir adaletsizliğin düzeltilmesi olarak değerlendirdi. Ayrıca, ABD'nin Hamas’a yönelik politikasını değiştirmesini ve anlaşmalara engel olmamasını talep etti.

Biden'ın Önceki Yaptırımları

1 Şubat 2024'te eski Başkan Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararnamesini imzalamıştı. Bu kararnamenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı aşırılıkçı yerleşimcilere yaptırım uygulamıştı.

Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirme

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprak gaspları yasadışı kabul ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

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