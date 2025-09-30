Trump'ın Gazze Planı Kabineyi Gerdi: Netanyahu'ya Aşırı Sağcı Bakanlardan Tepki

Trump'ın 20 maddelik Gazze planını İsrail kabinesinde görüşen Netanyahu'ya, Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere aşırı sağcı bakanlar sert itiraz etti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 22:27
Kabine toplantısında gerilim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sonrası Donald Trump'ın Gazze planını görüşmek üzere toplanan kabinede, aşırı sağcı bakanların sert itirazıyla karşılaştı.

İsrail basınına göre özellikle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın ateşkes önerisine güçlü muhalefet etti ve Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in itirazları

Ben-Gvir, imzalanacak anlaşmanın İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağını savunarak, anlaşmayla İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını, bölgeye güvenlik için üçüncü bir tarafın gireceğini ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceğini ileri sürdü. Ben-Gvir, kabinede "Kutlamanızı bozduğum için üzgünüm." dedi.

Ben-Gvir ayrıca anlaşmanın Filistin Devleti için potansiyel taşıdığını belirterek, Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında yerinden edilmesi ve Gazze'nin ilhakı planlarının ne olacağını sordu.

Netanyahu'nun açıklamaları

Netanyahu, kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, anlaşmanın detaylarını hükümete açıklayacağını söyledi. İsrail'in Gazze'de işgalinin süreceğini, Filistin Devleti'nin kurulmayacağını dile getirdiği biliniyor; ancak kabine açılışında bu hususlara değinmemesi dikkat çekti.

Washington'da Trump ile "tüm esirlerin serbest bırakılması" ve "savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi" için bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını belirten Netanyahu, kabine üyelerine daha ayrıntılı bir rapor sunacağını aktardı.

Netanyahu ayrıca tartışmalı İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü ataması konusunda bilgi vererek, David Zini'yi Şin-Bet Direktörü olarak atayacaklarını söyledi.

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

