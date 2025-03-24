Trump'ın Hedefindeki Paul Weiss Hukuk Firmasından Anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesi ile hedef aldığı Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison hukuk firması, zorunlu bir anlaşmaya imza attı. Firmanın yöneticisi Brad Karp, Trump ile vardıkları anlaşmayı ‘firmayı kurtarmak için’ kabul ettiklerini ifade etti.

Başkan Trump’ın, Paul Weiss firmasını hedef alan kararname ile, firmanın güvenlik izinlerinin iptal edilmesi ve çalışanlarının federal binalara girişlerinin yasaklanması amaçlanıyordu. Bu kararname, daha önce Trump aleyhinde bir soruşturma yürütmüş olan eski Manhattan Bölge Savcısı Mark Pomerantz’ın Paul Weiss’ta çalışması dolayısıyla da tepki çekmişti.

Yönetici Karp, Trump yönetimiyle yapılan anlaşmaya ilişkin olarak çalışanlarına gönderdiği e-postada, kararnamenin firmanın varlığını tehdit ettiğini belirtti. Karp, firmalarının bu ‘varoluşsal kriz’ ile yüz yüze geldiğini vurgulayarak, anlaşma yapmadan önce hukuki yollara başvurmayı düşündüklerini kaydetti.

Karp, kararnamenin, müvekkillerinin Paul Weiss ile çalışmaya devam etmeleri halinde hükümet sözleşmelerini kaybetme riski taşıdığına da dikkat çekti. Trump yönetimi ile yapılan müzakerelerde firmanın kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Karp, mahkemede başarılı olsalar bile müvekkillerin hükümetin istemediği bir firma ile çalışmayı tercih etmeyecekleri konusunda kaygı taşıdıklarını belirtti.

Trump, Kararnamesini Geri Çekti

Trump, 14 Mart’ta imzaladığı kararname ile Paul Weiss çalışanlarının güvenlik izinlerini askıya almanın yanı sıra firma ile yapılan federal sözleşmelerin feshini hedefliyordu. Ancak Trump ve Karp, Beyaz Saray’daki görüşmelerinin ardından bu kararnameyi geri çekti.

Firmanın Anlaşması ve Tepkiler

Bu anlaşma kapsamında Paul Weiss, ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ (DEI) programını uygulamamayı ve Trump yönetiminin ‘antisemitizmle mücadele’ politikaları için 40 milyon dolar değerinde hukuki hizmet sağlamayı kabul etti. Ancak, hukuk camiasında Karp’ın bu tavizi vermesi nedeniyle eleştiriler yükseldi.

Diğer Hukuk Firmalarına Yönelik Benzer Kararnameler

Trump, 6 Mart'ta benzer bir kararnamede Perkins Coie hukuk firmasının güvenlik izinlerini iptal etmeyi ve hükümetle ilişkisini sonlandırmayı hedeflemişti. Federal yargıç Beryl Howell, bu kararnameyle ilgili bazı bölümlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verdi.

Öte yandan, Columbia Üniversitesi’nde, Filistin destekçisi öğrenciler, okulun İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen şirketlere yaptığı finansal yatırımları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Trump yönetiminin ‘antisemitizmle mücadele’ politikası çerçevesinde okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmesine yönelik talepler, 22 Mart’ta kabul edildi ve buna bağlı olarak üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği bildirildi.