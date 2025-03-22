Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'tan Hamas Açıklamaları

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'tan Önemli Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın silahsızlanması halinde Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Witkoff, ünlü ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze konusunda stratejik bir planı olmamakla eleştirdi. "Ortada ne bir harita ne de bir ufuk var. Bu da istikrarsızlığa neden oluyor," diyen Witkoff, İsrail'in Hamas'a karşı sert yaklaşımına katılmadığını ifade etti.

Hamas'ın Motivasyonları ve Çözüm Yolları

Hamas'ın motivasyonlarını anlamanın önemine dikkat çeken Witkoff, "Hamas ideolojik olarak inatçı değil, Gazze çatışması diyalog yoluyla sona erebilir," şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, bölgedeki barış çabaları için umut verici bir perspektif sunuyor.

Esirler Konusunda Netanyahu'ya Eleştiriler

Witkoff, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusuna da değinerek, Netanyahu'nun bu konuda kamuoyuna karşı geldiğini belirtti. "İsrail halkı esirleri geri istiyor ve Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor," ifadelerini kullandı.

Katar'ın Rolü ve Geleceğe Dair Vizyon

Katar'ın müzakerelerdeki rolünün önemini vurgulayan Witkoff, İsrail hükümeti'nin askeri baskının yanı sıra müzakereleri de dikkate alması gerektiğini belirtti. Gazze'nin sürdürülebilir bir geleceğinin sadece yardımlarla mümkün olamayacağını ifade eden Witkoff, Filistinlilerin de gelecek ile ilgili hayaller kurma hakkının olduğunu söyledi.

Trump'ın Hamaney'e Gönderdiği Mektup

Röportajında, Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektuba da değinen Witkoff, mektubun içeriği hakkında fazla detay veremedi. Ancak mektubun genel hatlarıyla barış arayışı ve diplomasi vurgusu içerdiğini belirtti.

Witkoff'un açıklamaları, bölgedeki siyasi dinamikleri anlamak açısından önemli bir perspektif sunuyor ve gelecekte olası barış çabalarına yönelik umut vaat ediyor.