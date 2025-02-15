Trump'ın Sınır Çarı Homan, Adams'ın Göçmen Sözlerini Takip Edeceğini Belirtti

Trump'ın sınırdan sorumlu yetkilisi Tom Homan, New York Belediye Başkanı Adams'ın göçmenler konusundaki sözlerini yakından takip edeceğini kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:08
Trump'ın Sınır Çarı Homan, Adams'ın Göçmen Sözlerini Takip Edeceğini Belirtti

Homan, Adams'ın Göçmenlik Sözüne Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın düzensiz göçmenler konusundaki açıklamalarını yakından izleyeceğini duyurdu. Homan, New York'taki ziyaretinde, Adams ile birlikte katıldıkları FOX TV yayını sırasında, belediye başkanının düzensiz göçmenlerle mücadele sözünü hatırlatarak, bu konudaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

New York’a Dönme Tehdidi

Homan, Adams’a yönelik sözlerinde, "Eğer bu sözünü tutmazsa, New York'a geri döneceğim ve ofisinde kanepede oturmaktan hoşlanmayacağım. Nefesim ensesinde olacak ve 'Nerede vardığımız anlaşma?' diye soracağım" şeklinde ifade etti. Bu açıklama, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gülümseyen Yüzler

Homan'ın, "New York'a geldim ve hiçbir şey almadan geri dönmeyeceğim" ifadesi, yanında oturan Adams tarafından gülümsemeyle karşılandı. Homan'ın dediği gibi, "Ben buradayım ve durumu değiştirmek için buradayım."

Adams'tan Yolsuzluk Suçlamalarına Tepki

Adams, programa, Adalet Bakanlığı'nın kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarını düşürme kararına tepki olarak bir gün önce gerçekleşen çok sayıda federal savcının istifası sonrası katıldı. Adalet Bakanı Yardımcısı Emil Bove, New York Güney Bölgesi ABD Başsavcı Vekili Danielle R. Sassoon'dan, Adams hakkındaki yolsuzluk suçlarını "yasadışı göçle mücadelede yeteneğini olumsuz etkilediği" gerekçesiyle gözden geçirmesini istemişti. Bove'un talebini "uygunsuz bir teklif" olarak değerlendiren Sassoon ve beraberindeki bazı savcılar, istifa etti.

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