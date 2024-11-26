Trump'ın Sınır Çarı: İşbirliği Yapmayan Eyaletlerin Federallerinin Kesilmesi Gerek

Trump'ın Sınır Çarı'ndan Sert Mesaj

ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve hazırlanan Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen Tom Homan, yeni hükümetin sınır güvenliği politikaları hakkında fikirlerini açıkladı.

İşbirliği Olmazsa Ödenek Kesilecek

Homan, Fox kanalına verdiği bir mülakatta, sınır güvenliği konusunda işbirliği yapmayan eyaletlerin federal ödeneğinin kesilmesi gerektiğini belirtti. Homan, "Eğer 'İşbirliği yapmayacağım, sizi engelleyeceğim' diyen bir valiniz varsa o zaman o eyaletin federal ödeneği kesilmeli." şeklinde ifadeler kullandı.

Demokrat Valilerden Tepki

Homan ayrıca, Demokratların önceki iktidarları sırasında federal ödenekleri Cumhuriyetçilere karşı kullandığını savunarak, işbirliği yapma çağrısında bulundu. Illinois Valisi JB Pritzker ve California Valisi Gavin Newsom Trump'ın sınır politikalarıyla açıkça karşı çıkacaklarını duyururken, Arizona Valisi Katie Hobbs ise Trump hükümetiyle işbirliği yapma niyetinde olduğunu belirtti.

Yabancı Düşmanlar Yasası ile Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesi

Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine olanak tanıyan 18. yüzyıldan kalma Yabancı Düşmanlar Yasasını kullanarak düzensiz göçmenleri topluca sınır dışı etme sözü vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.