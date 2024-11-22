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Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Cezanın Açıklanması Süresiz Ertelendi

Donald Trump'ın 'sus payı' davasındaki ceza açıklanma süresi, itiraz talebinin kabulüyle süresiz ertelendi. Mahkeme yeni tarih vermedi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:52
Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Cezanın Açıklanması Süresiz Ertelendi

Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Cezanın Açıklanması Uzatıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, New York Mahkemesi'nde açılan 'sus payı' davasında ceza açıklanması süresinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Yargıç Juan Merchan, Trump'ın suçlamaların düşürülmesi amacına yönelik itiraz talebini kabul ederek ceza tarihini programa dahil etmemeye karar verdi.

Mahkeme Süreci ve Tarihler

Mahkeme, Trump'ın avukatlarının davanın reddi için dilekçelerini 2 Aralık tarihine kadar sunması gerektiğini ve davayı takiben Başsavcı Alvin Bragg'in de 9 Aralık’ta cevap vermesi gerektiğini belirtti. Cezanın ilk olarak 26 Kasım'da açıklanması bekleniyordu, ancak bu tarih de ertelendi.

Trump'ın Sözcüsünden Açıklama

Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörü Steven Cheung, konuyla ilgili Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a karşı açılan sahte Manhattan Davası, artık kesin bir zaferle tamamen durduruldu ve ceza ertelendi," dedi. Cheung, "Başkan Trump, ezici bir zafer kazandı çünkü Amerikan halkı onu göreve geri döndürme ve cadı avı davalarının tüm kalıntılarından kurtulma emri verdi," ifadelerini kullandı.

Davanın Arka Planı

Trump, 18 Mart 2023 tarihinde Manhattan Bölge Savcılığı tarafından, Stormy Daniels adlı yetişkin film yıldızına 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı olarak 'sus payı' ödenmesi konusunda büyük jüri tarafından yargılanması için suçlandı. Suçlamalarını reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlayarak, 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme Kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump's official eylemleri nedeniyle bazı konularda dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna hükmetmişti. Ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına dikkat çekildi.

Sonuç olarak, New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın cezasının 18 Eylül'de açıklanması beklenen 'sus payı' davasının 5 Kasım 2024 ABD Başkanlık seçimleri sonrasına, 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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