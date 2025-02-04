Trump'ın Tazminat Teklifini 20 Bin Federal Çalışan Kabul Etti

Trump'tan Şaşırtan Tazminat Teklifi

ABD'de Donald Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif etti. Bu teklifin, yaklaşık 20 bin federal çalışan tarafından kabul edildiği ileri sürüldü.

Federal İş Gücüne Etkisi

Axios'un üst düzey hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, bu sayının federal iş gücünün yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiği belirtiliyor. Beyaz Saray'ın teklifi, esasen federal iş gücünün yaklaşık yüzde 5 ila 10'unu hedef alıyordu.

Yetkililer, "Daha fazla kişinin kabul etmesini bekliyoruz" diyerek, 20 bin kişi olan bu sayının 6 Şubat'a kadar artabileceği iddialarını dile getirdi.

Eleştiriler ve Tepkiler

Söz konusu uygulama, bazı eleştirmenler tarafından yasa dışı olarak nitelendiriliyor. Tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığına dikkat çeken eleştiriler, Trump hükümetinin amacının federal hükümeti yeniden yapılandırmak olduğunu savundu.

Diğer yandan, The Hill'in haberine göre, ABD Çevre Koruma Ajansı, 1000'den fazla çalışanına mesaj göndererek, "hemen kovulmaya tabi olabileceklerini" bildirdi. Bu mesajda, "Deneme sürecindeki bir çalışan olarak, Ajansın sizi derhal işten çıkarma hakkı bulunmaktadır." denildi.

Uzaktan Çalışanlar ve Yeni Düzenlemeler

Trump hükümeti, Kovid-19 salgınından bu yana uzaktan çalışan federal personelin, haftada 5 gün ofislerine dönmelerini gerektiren bir kararname imzalamıştı. E-postalarla gönderilen tazminat teklifinin detaylarında ise "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir" ifadesi yer aldı.