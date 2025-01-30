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Trump'ın Temsilcisi: Gazze'nin Yeniden İmarı 10-15 Yıl Alabilir

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Gazze'nin yeniden imarının 10 ila 15 yıl sürebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:15
Trump'ın Temsilcisi: Gazze'nin Yeniden İmarı 10-15 Yıl Alabilir

Gazze'nin Yeniden İmar Süreci Uzun Bir Yolculuk Olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in 471 gün süren saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imar sürecinin en az 10 ila 15 yıl alabileceğini açıkladı.

Yıkımın Boyutları ve Zorunlu Göç

Witkoff, İsrail'in Walla haber sitesine verdiği röportajda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından bölgede yaşanan yıkımı değerlendirdi. Gazze'yi helikopterle havadan incelediğini belirten Witkoff, bölgedeki tahribatın boyutunu esasen gördüğünü ifade etti.

“Gazze'de neredeyse ayakta kalan bir şey yok,” diyen Witkoff, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye döndüğünü ancak burada ne su ne de elektrik bulunduğunu vurguladı.

Enkazın Kaldırılması için Uzun Bir Süre Gerekli

Gazze'deki enkazın kaldırılmasının yaklaşık 5 yıl zaman alacağını tahmin eden Witkoff, bu süreçte güvenlik sorunlarına da dikkat çekti. Yürüyüş yapmanın tehlikeli olduğunu belirten Witkoff, “Orada çok sayıda patlamamış mühimmat var. Gazze yaşanılamaz bir yer,” şeklinde konuştu.

Ateşkes Süreci ve Gelecek Adımlar

Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile varılan ateşkes sürecine dair görüşmelerde bulunmuş olup, ateşkesin birinci aşamasının tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini savundu.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, bu görüşmeler sırasında ABD Başkanı ile Gazze'deki Filistinlilere ilişkin konuları tartışmadığını da sözlerine ekledi.

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