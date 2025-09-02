Trump: İsrail'in ABD Kongresi Üzerindeki Etkisi Zayıflıyor

Başkan Trump, The Daily Caller röportajında ilişkilerin seyrini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, The Daily Caller internet sitesine verdiği demeçte, ABD Kongresi'ndeki İsrail desteğinin son 20 yılda zayıfladığını kabul etti.

Trump, İsrail'in Kongre üzerindeki etkisini kıyaslarken şunları söyledi: "20 yıl öncesine giderseniz, size şunu söyleyeyim, İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında, Kongrede gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz."

Başkan, geçmişte Tel Aviv yönetiminin Kongre üzerinde "tam kontrole sahip" olduğunu hatırlatırken, bu etkinliğin son dönemde zayıfladığını görmenin kendisini "şaşırttığını" ifade etti.

Trump ayrıca, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını "bir an önce bitirmesi gerektiğini" vurgulayarak, devam eden operasyonların İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Başkan, "Hiç şüphe yok. Savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Pew Araştırma Merkezi anketi: Kamuoyu desteğinde düşüş

Pew Araştırma Merkezi'nin mart ayında yaptığı ankete göre, genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e destek geriliyor. Ankette, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu söyleyenlerin oranı 2022'ye göre yüzde 11 artarak yüzde 53'e çıktı.

Ayrıca, 50 yaş ve altı Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail hakkında negatif düşünenlerin oranı 2022'de yüzde 35 iken, son ankette 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yükseldi.

Trump'ın değerlendirmeleri ile Pew anketinin bulguları, ABD'deki politik desteğin ve kamuoyunun İsrail algısının değiştiğine işaret ediyor. Başkanın sözleri, Washington'daki lobi dinamikleri ve bölgesel siyasetteki etkilerin yeniden tartışılmasına neden olacak gibi görünüyor.