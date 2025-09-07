Trump: "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"

Başkan Trump, Truth Social üzerinden Hamas'a ateşkes şartlarını kabul etmesi için son uyarıyı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, İsraillilerin sunduğu şartları kabul ettiğini belirterek, Hamas'a son defa uyarı yaptığını duyurdu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkes esirlerin evine dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor! İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi."

Açıklamasında Hamas'ı, ateşkes teklifini reddetmenin sonuçları konusunda ikaz eden Trump, "Bu son uyarım, bir daha olmayacak!" ifadesini ekledi.

Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini ilan etmesinin ardından geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla saldırılarını yeniden başlattı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği operasyonlarda en az 64 bin 368 Filistinli yaşamını yitirdi, 162 bin 367 kişi yaralandı. Ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan itibaren ise ölü sayısı 11 bin 828, yaralı sayısı 50 bin 326 olarak kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından oluşturulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan sivillere yönelik sistematik saldırılar sonucu ölü sayısı 2 bin 385, yaralı sayısı 17 bin 577 olarak bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde işgali genişletip kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladığı belirtiliyor.