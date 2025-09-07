DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Trump: "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"

Trump, Truth Social'da İsraillilerin şartlarını kabul ettiğini, Hamas'a son uyarıda bulundu. Açıklama Netanyahu'nun Gazze işgali duyurusunun ardından geldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:11
Trump: "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"

Trump: "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"

Başkan Trump, Truth Social üzerinden Hamas'a ateşkes şartlarını kabul etmesi için son uyarıyı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, İsraillilerin sunduğu şartları kabul ettiğini belirterek, Hamas'a son defa uyarı yaptığını duyurdu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkes esirlerin evine dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor! İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi."

Açıklamasında Hamas'ı, ateşkes teklifini reddetmenin sonuçları konusunda ikaz eden Trump, "Bu son uyarım, bir daha olmayacak!" ifadesini ekledi.

Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini ilan etmesinin ardından geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla saldırılarını yeniden başlattı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği operasyonlarda en az 64 bin 368 Filistinli yaşamını yitirdi, 162 bin 367 kişi yaralandı. Ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan itibaren ise ölü sayısı 11 bin 828, yaralı sayısı 50 bin 326 olarak kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından oluşturulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan sivillere yönelik sistematik saldırılar sonucu ölü sayısı 2 bin 385, yaralı sayısı 17 bin 577 olarak bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde işgali genişletip kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"
2
Sakarya'da Maden Deresi Yağışlarla Canlandı
3
Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sekizinci Günde Etkinliklerle Sürüyor
4
Cevdet Yılmaz: 2025-2026'da İlk Ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak'
5
Hamaney'den Hükümete Çağrı: Halkın Geçimi ve Piyasa Disiplini
6
Özgür Özel'den İstanbul İl Yönetimine Sert Uyarı: 'Tarihi bir yanılgı içindesiniz'
7
Husiler Ramon Havalimanı'nı Vurdu: İsrail'e 8 İHA'lı Geniş Operasyon

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı