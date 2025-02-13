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Trump, Medya Kuruluşlarını Hükümet Fonları ile Suçladı

ABD Başkanı Trump, bazı medya kuruluşlarının hükümetten aldığı fonları eleştirerek, vergilerin iade edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:37
Trump, Medya Kuruluşlarını Hükümet Fonları ile Suçladı

Trump'tan Çarpıcı İddialar

ABD Başkanı Donald Trump, bazı medya kuruluşlarının hükümetten yüklü miktarda fon aldığını ileri sürdü. Trump, bu ödeme ve desteklerin, vergi mükelleflerine geri ödenmesi gerektiğini savundu.

Medya Kuruluşlarını Hedef Aldı

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda, Reuters, Politico ve The New York Times gibi isimlerin federal kurumlar tarafından desteklendiğini belirtti. Bu ödemelerin, medya içeriklerini etkileme amacı taşıdığını öne sürdü.

Trump, ABD'li milyarder Elon Musk’ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) verilerine atıfta bulunarak, “Radikal solcu Reuters'ın, Savunma Bakanlığı tarafından ‘geniş çaplı sosyal aldatmaca’ çalışması için 9 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Parayı geri verin hemen.” dedi.

Politico ve New York Times'a Eleştiriler

Trump, Politico'yu da hedef alarak, “DOGE: Politico'ya hiçbir şey yapmadan neden milyonlarca dolar ödendi? Basını satın mı alıyorlar? Parayı vergi mükelleflerine geri ödeyin.” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Trump, The New York Times hakkında da, “(Joe Biden yönetimi) Batmakta olan New York Times'a ne kadar ödedi? Onu ayakta tutan bu para mı? Basını satın alıyorlar.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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