Trump: NATO bize adil davranmalı — "Yardımlarına gelirler mi?"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a dönüşünün birinci yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yönetiminin bir yıllık icraatlarını değerlendirdi. Konuşmasında NATO, tarifeler, ticaret açığı, fentanil ve Venezuela gibi başlıkları ön plana çıkardı.

Yönetimin bir yıllık bilançosu

Trump, enflasyonun normal seviyelere çekilmesi, sınır güvenliğinin artırılması ve dış ticarette denge sağlanması gibi adımların altını çizerek, "Ticaret açığını yüzde 62 azalttık. Gelecek yıl ticaret açığımız olmayacak" dedi. Ayrıca tarihin en büyük vergi indirimlerinin yapıldığını ve ilaç fiyatlarında "yüzde 300 ila 600" oranında düşüş sağlandığını iddia etti.

Denizden gelen uyuşturucuyu "%97 oranında azalttıklarını" ve deniz korsanlığına son verdiklerini belirten Trump, tüm bu adımların "Amerika’yı yeniden büyük yapmak için" atıldığını ifade etti.

Doğumla vatandaşlık kararnamesi

Bu yıl imzalanan ve ABD’de doğumla vatandaşlığı sona erdiren kararnameye değinen Trump, ilgili davanın mahkemede sürdüğünü hatırlattı ve "Bu konu, kölelerin çocukları için çıkarılmıştı" şeklinde konuştu. Trump, çocuk sahibi olmak amacıyla ülkeye gelenlere vatandaşlık verilmesine yönelik eleştirisini sürdürdü ve Yüksek Mahkeme'den bu yönde karar beklediğini söyledi.

Fentanil: "Kitle imha silahı"

Fentanili "kitle imha silahı" olarak nitelendiren Trump, "Geçen yıl içinde 300 bin kişi kaybettik. 300 bin kişi. Bu, o büyük futbol stadyumlarından birini beş kez doldurmak gibi" ifadelerini kullandı ve kayıpların boyutunu vurguladı.

Venezuela ve Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Trump, "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela’daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" dedi. Maduro’nun adalete teslim edildiğini ve onu milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir uyuşturucu satıcısı olarak nitelendirdi.

Uluslararası çatışmalar ve barış girişimleri

Trump, kendi yönetiminin on ay içinde sekiz savaşı sona erdirdiğini iddia ederek aralarında Kamboçya-Tayland, Kosova-Sırbistan, Kongo-Ruanda, Pakistan-Hindistan çatışmalarının bulunduğunu belirtti. İsrail-İran, Mısır-Etiyopya ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşları da durdurduğunu savundu ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisine takdirini ilettiğini aktardı.

NATO tartışması

Trump, NATO’nun savunma harcaması hedefinin GSYH’nin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine çıkarılmasını kendi başarısı olarak gösterdi. "NATO bize adil davranmalı. NATO için çok büyük harcamalar yaptık ve onların yardımına yetişeceğimizden eminim ama onlar bizim yardımımıza gelir mi merak ediyorum" diye konuştu.

Tarifeler ve Çin

Yüksek Mahkeme’nin tarifelerin anayasallığıyla ilgili kararına değinen Trump, yabancı otomobillere yüzde 25, Çin menşeli otomobillere ise yüzde 100 gümrük vergisi getirildiğini belirtti. Tarifelerin ABD’de daha fazla otomotiv yatırımı sağladığını, tarifeler kaldırılırsa "Çin bizi perişan eder" uyarısında bulundu ve mahkemeden ülke yararına karar beklediğini söyledi.

BM ve barış mekanizmaları

Gazze için kurulan Barış Kurulu’nun BM’nin yerini alıp almayacağı sorusuna Trump, BM’nin potansiyeline inandığını ancak bu potansiyele ulaşamadığını belirterek, "Benim çözüm getirdiğim savaşların her birini BM çözmeliydi" dedi.

Avrupa liderleri, Davos ve Grönland

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Trump, İngiltere ve Fransa’nın göç ve enerji sorunlarına değindi. Davos ziyaretine atıfta bulunarak Grönland konusunda "planlanmış çok sayıda görüşmemiz var" ifadelerini kullandı. Grönland’ı almakla ilgili soruya ise "Bunu size açıkça söylemek istemiyorum" yanıtını verdi.

Grönland meselesinin NATO’nun dağılmasını gerektirecek bir sorun olup olmadığına ilişkin, "Bence herkes için çok iyi olacak bir şekilde gerçekleşecek" dedi ve güvenlik gerekçesiyle çözüm aradıklarını belirtti.

Suriye, SDG ve Kürtler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara hakkında, "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi" yorumunu yaptı. SDG ve Kürtlerle ilgili olarak ise, Kürtlere verilen ödemeler ve kaynaklara işaret ederek, "Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan ile görüşme ve Venezuela petrolü

Toplantı sonunda Trump, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmem olacak" açıklamasında bulundu. Venezuela ile ilgili olarak da "İlk dört günde 50 milyon varil petrol aldık. Milyonlarca varil daha var. Açık piyasada satıyoruz. Petrol fiyatlarını ciddi biçimde aşağı çekiyoruz" diye konuştu.

Panama Kanalı iddiasına dair bir soru ise Trump tarafından yanıtsız bırakıldı: "Bunu size açıkça söylemek istemiyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkan seçilerek Beyaz Saray’a dönüşünün birinci yılı vesilesiyle bir basın toplantısı düzenledi. Trump, "NATO bize adil davranmalı. NATO için çok büyük harcamalar yaptık ve onların yardımına yetişeceğimizden eminim ama onlar bizim yardımımıza gelir mi merak ediyorum" dedi.