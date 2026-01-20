Melikgazi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri Yarıyılda Dolup Taşıyor

Melikgazi Belediyesi'nin 18 Akıl Küpü Kütüphanesi, 2025-2026 yarıyıl tatilinde ders çalışan ve kitap okuyan binlerce öğrenciyle dolup taşıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:29
Melikgazi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri Yarıyılda Dolup Taşıyor

Melikgazi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri Yarıyılda Dolup Taşıyor

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinde binlerce öğrencinin tercih ettiği Melikgazi Belediyesi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri, ders çalışarak ve kitap okuyarak vakit geçirmek isteyenlerle dolup taşıyor.

İlçede bulunan 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesi, sakin ve nezih ortamıyla yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphaneleri doldurarak akşam saatlerine kadar güvenli ve sıcak bir ortamda ders çalışıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Melikgazi ilçemizde gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimiz hem bireysel gelişime hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kütüphanelerimiz tatilde olan gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tatil süresini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphaneleri doldurarak akşam saatlerine kadar güvenli ve sıcak ortamda ders çalışıyor. Sessiz ve konforlu çalışma ortamlarımız, zengin kitap koleksiyonlarımız ve ücretsiz internet imkânımızla, kütüphanelerimiz özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Buralarda grup çalışma alanının yanında ortak çalışma ve sessiz okuma alanı olmak üzere birçok özellik bulunuyor. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, sadece ders çalışma alanı değil; aynı zamanda öğrenmenin, okumanın ve kendini geliştirmenin merkezi olmaya devam ediyor. Gençlerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlayan kütüphanelerimiz kaliteli zaman geçirmek isteyen genç arkadaşlarımızın buluşma noktası oluyor. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı dilerim."

Kütüphanelerin Öne Çıkan Özellikleri

Sessiz ve konforlu çalışma alanları, zengin kitap koleksiyonu, grup ve ortak çalışma alanları ile ücretsiz internet imkânı öğrencilere sunuluyor.

Yarıyıl tatilini ders çalışarak geçirmek isteyen öğrenciler, Melikgazi Belediyesi’nin kütüphanelerinde sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YARIYIL TATİLİNDE BİNLERCE ÖĞRENCİNİN TERCİH ETTİĞİ MELİKGAZİ...

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YARIYIL TATİLİNDE BİNLERCE ÖĞRENCİNİN TERCİH ETTİĞİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANELERİ; DERS ÇALIŞARAK VE KİTAP OKUYARAK VAKİTLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERLE DOLUP TAŞIYOR.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YARIYIL TATİLİNDE BİNLERCE ÖĞRENCİNİN TERCİH ETTİĞİ MELİKGAZİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akran Zorbalığı Uyarısı: Görmezden Gelinirse Ölümle Sonuçlanabilir
2
Karacasu'da 7-10 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
3
POEM ile Akalazya Tedavisi: Dr. Lütfiye Çoban Doğum Günü Pastasını Yutabildi
4
Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı
5
Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm Atağı: 'Dijital Oda, Dijital Üye'
6
AFAD Afyonkarahisar'da İki Okulda Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları