Şehit Polis Fatih Oral Aydın’da Tedavi Sırasında Vefat Etti — Naaşı Konya’ya Uğurlandı

Şehit Polis Fatih Oral Aydın’da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Olayın ayrıntıları ve cenaze töreni

Diyarbakır’da geçen yıl meydana gelen trafik uygulaması sırasında ağır yaralanan polis memuru Fatih Oral, Aydın’da devam eden tedavisi sırasında şehit düştü. Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Konyaya uğurlandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 19 Haziran tarihinde gerçekleşti. Trafik uygulaması yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü A.Ş., kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobille uygulamada görevli polis memuru Fatih Oral’a çarparak onu ağır yaraladı.

Yaralı polis, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ş.’nin yapılan muayenede 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi; adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oral’ın tedavi süreci, Diyarbakır’dan Aydın’a sevklerle devam etti. Önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine getirilen Oral, ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin palyatif bölümüne sevk edildi. Hastanenin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesine taşınması üzerine Çine Devlet Hastanesine sevk edilen polis memuru, burada tedavi görürken şehit oldu.

Eşinin Aydınlı olduğu öğrenilen Oral’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derinden üzmüş durumda. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin naaşı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne getirilerek düzenlenen törenin ardından memleketi Konyaya uğurlandı.

Oral’ın cenaze töreninin 21 Ocak Çarşamba günü Kopnya’nın Selçuklu ilçesinde düzenleneceği ve törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

