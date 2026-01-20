Germencik Belediyesi'nde İlk Yardım Eğitimi | Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile İş Birliği

Germencik Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ilk yardım eğitimi, belediye personelinin acil müdahale bilgi ve farkındalığını artırmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:36
Germencik Belediyesi personeline kapsamlı ilk yardım eğitimi verildi

Germencik Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik kapsamlı bir ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimin amaç ve içeriği

Eğitim programında, belediye personelinin ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak amaçlandı. Katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda yapılması gerekenler ve doğru müdahale yöntemleri hakkında pratik ve teorik bilgiler aktarıldı.

Belediye başkanının açıklaması

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, toplum sağlığı ve güvenliğinin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Zencirci, personelin bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, programa katkı sunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

