Germencik Belediyesi'nde İlk Yardım Eğitimi | Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile İş Birliği

Germencik Belediyesi personeline kapsamlı ilk yardım eğitimi verildi

Germencik Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik kapsamlı bir ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimin amaç ve içeriği

Eğitim programında, belediye personelinin ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak amaçlandı. Katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda yapılması gerekenler ve doğru müdahale yöntemleri hakkında pratik ve teorik bilgiler aktarıldı.

Belediye başkanının açıklaması

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, toplum sağlığı ve güvenliğinin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Zencirci, personelin bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, programa katkı sunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GERMENCİK BELEDİYESİ İLE AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİR İLK YARDIM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.