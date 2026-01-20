Text Neck ve Laptop Neck: Dijital Cihazların Boyun Sağlığı Tehdidi

Günlük yaşamın ayrılmaz parçaları haline gelen cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlar, uzun süre yanlış pozisyonda kullanıldığında omurga sağlığını tehdit ediyor. Ekrana öne doğru eğilme alışkanlığı, son yıllarda Text Neck ve Laptop Neck olarak adlandırılan kas-iskelet sorunlarını yaygınlaştırdı.

Uzman uyarısı

Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, uzun süreli cep telefonu ve bilgisayar kullanımının boyun omurlarında ciddi yük artışına yol açtığını belirtiyor. Balkan, "Başın uzun süre öne doğru eğilmesi, boyun omurlarına binen yükü katlanarak artırıyor. Normalde 4-5 kilogram olan baş ağırlığı, 60 derece eğimde 25-30 kilograma kadar çıkabiliyor" uyarısını yaptı.

Kimler risk altında?

Yapılan çalışmalar, bu sendromların özellikle genç erişkinler, öğrenciler ve masa başı çalışanlarda sık görüldüğünü gösteriyor. Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Üniversite öğrencilerinde boyun ağrısı görülme sıklığı yüzde 25 ile 70 arasında bildiriliyor. Uzaktan çalışma ve çevrim içi eğitimle birlikte laptop boynu vakalarında belirgin bir artış gözlemliyoruz" dedi. Ayrıca ofis çalışanları, öğretmenler, hekimler ve uzun süre bilgisayar başında kalan herkes risk grubunda yer alıyor.

Belirtiler ve ilerleyiş

Text neck ve laptop neck'in en sık bildirilen belirtileri arasında boyun, omuz ve kürek kemikleri arasında ağrı, boyunda sertlik, hareket kısıtlılığı, gerilim tipi baş ağrıları ve üst sırt bölgesinde yanma hissi bulunuyor. İleri vakalarda duruş bozuklukları belirginleşiyor; başın öne doğru kalıcı yer değiştirmesi, omuzların düşmesi ve kamburlaşma sadece estetik değil, fonksiyonel ve ilerleyici bir sağlık problemi oluşturuyor.

‘Geçici ağrı’ olarak görülmemeli

Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, bu şikayetlerin basit kas ağrıları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor: "Erken önlem alınmazsa servikal disk dejenerasyonu, kas dengesizlikleri, omurga eğriliklerinde bozulma ve kronik ağrı sendromlarına zemin hazırlayabilir. İleri dönemlerde boyun fıtığı ve kanal daralması gibi cerrahi gerektirebilen hastalıklara dönüşebilir."

Basit önlemlerle korunmak mümkün

Doğru ergonomi ve farkındalıkla bu riskler büyük oranda azaltılabilir. Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan'ın önerileri şunlar:

- Cep telefonu ve laptop ekranı göz hizasına yakın tutulmalı.

- Laptop kullanırken yükseltici ve harici klavye tercih edilmeli.

- Her 30 dakikada bir kısa mola verilerek boyun ve omuzlar hareket ettirilmeli.

- Baş nötr pozisyonda, omuzlar geride tutulmalı.

- Boyun ve sırt kaslarını güçlendiren egzersizler günlük rutine eklenmeli.

Dijital yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan bu sendromlarla mücadele edilebileceğini belirten Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Doğru duruş, ergonomik çalışma şartları ve düzenli egzersizle bu sorunların büyük bölümü önlenebilir. Teknoloji bize hizmet etmeli, omurgamıza zarar vermemeli" ifadelerini kullandı.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ'NDEN OP. DR. MEHMET SERDAR BALKAN