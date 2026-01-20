Text Neck ve Laptop Neck: Dijital Cihazların Boyun Sağlığı Tehdidi

Cep telefonu ve laptopların yanlış kullanımı 'text neck' ve 'laptop neck' sendromlarını yaygınlaştırıyor; erken önlem alınmazsa kronik ağrı ve boyun fıtığı riski artıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:12
Text Neck ve Laptop Neck: Dijital Cihazların Boyun Sağlığı Tehdidi

Text Neck ve Laptop Neck: Dijital Cihazların Boyun Sağlığı Tehdidi

Günlük yaşamın ayrılmaz parçaları haline gelen cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlar, uzun süre yanlış pozisyonda kullanıldığında omurga sağlığını tehdit ediyor. Ekrana öne doğru eğilme alışkanlığı, son yıllarda Text Neck ve Laptop Neck olarak adlandırılan kas-iskelet sorunlarını yaygınlaştırdı.

Uzman uyarısı

Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, uzun süreli cep telefonu ve bilgisayar kullanımının boyun omurlarında ciddi yük artışına yol açtığını belirtiyor. Balkan, "Başın uzun süre öne doğru eğilmesi, boyun omurlarına binen yükü katlanarak artırıyor. Normalde 4-5 kilogram olan baş ağırlığı, 60 derece eğimde 25-30 kilograma kadar çıkabiliyor" uyarısını yaptı.

Kimler risk altında?

Yapılan çalışmalar, bu sendromların özellikle genç erişkinler, öğrenciler ve masa başı çalışanlarda sık görüldüğünü gösteriyor. Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Üniversite öğrencilerinde boyun ağrısı görülme sıklığı yüzde 25 ile 70 arasında bildiriliyor. Uzaktan çalışma ve çevrim içi eğitimle birlikte laptop boynu vakalarında belirgin bir artış gözlemliyoruz" dedi. Ayrıca ofis çalışanları, öğretmenler, hekimler ve uzun süre bilgisayar başında kalan herkes risk grubunda yer alıyor.

Belirtiler ve ilerleyiş

Text neck ve laptop neck'in en sık bildirilen belirtileri arasında boyun, omuz ve kürek kemikleri arasında ağrı, boyunda sertlik, hareket kısıtlılığı, gerilim tipi baş ağrıları ve üst sırt bölgesinde yanma hissi bulunuyor. İleri vakalarda duruş bozuklukları belirginleşiyor; başın öne doğru kalıcı yer değiştirmesi, omuzların düşmesi ve kamburlaşma sadece estetik değil, fonksiyonel ve ilerleyici bir sağlık problemi oluşturuyor.

‘Geçici ağrı’ olarak görülmemeli

Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, bu şikayetlerin basit kas ağrıları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor: "Erken önlem alınmazsa servikal disk dejenerasyonu, kas dengesizlikleri, omurga eğriliklerinde bozulma ve kronik ağrı sendromlarına zemin hazırlayabilir. İleri dönemlerde boyun fıtığı ve kanal daralması gibi cerrahi gerektirebilen hastalıklara dönüşebilir."

Basit önlemlerle korunmak mümkün

Doğru ergonomi ve farkındalıkla bu riskler büyük oranda azaltılabilir. Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan'ın önerileri şunlar:

- Cep telefonu ve laptop ekranı göz hizasına yakın tutulmalı.

- Laptop kullanırken yükseltici ve harici klavye tercih edilmeli.

- Her 30 dakikada bir kısa mola verilerek boyun ve omuzlar hareket ettirilmeli.

- Baş nötr pozisyonda, omuzlar geride tutulmalı.

- Boyun ve sırt kaslarını güçlendiren egzersizler günlük rutine eklenmeli.

Dijital yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan bu sendromlarla mücadele edilebileceğini belirten Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Doğru duruş, ergonomik çalışma şartları ve düzenli egzersizle bu sorunların büyük bölümü önlenebilir. Teknoloji bize hizmet etmeli, omurgamıza zarar vermemeli" ifadelerini kullandı.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ'NDEN OP. DR. MEHMET SERDAR BALKAN

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ'NDEN OP. DR. MEHMET SERDAR BALKAN

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akran Zorbalığı Uyarısı: Görmezden Gelinirse Ölümle Sonuçlanabilir
2
Karacasu'da 7-10 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
3
POEM ile Akalazya Tedavisi: Dr. Lütfiye Çoban Doğum Günü Pastasını Yutabildi
4
Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı
5
Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm Atağı: 'Dijital Oda, Dijital Üye'
6
AFAD Afyonkarahisar'da İki Okulda Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı Yaptı
7
Aydın'da 4-6 Yaş Öğrencisi Muaz Yıldırım Kur’an-ı Kerim’i Hatmetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları